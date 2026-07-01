“DRUK”, la adaptación de la película que ganó el Oscar, se estrena en MORI Parque Arauco
Reúne a Jaime Omeñaca, Ricardo Fernández, Álvaro Espinoza y Luis Cerda en una historia sobre amistad, masculinidad y las crisis de la vida adulta. Debuta este jueves bajo la dirección de Álvaro Viguera.
¿Qué estamos dispuestos a hacer para volver a sentirnos vivos? Esa es la pregunta que atraviesa “DRUK”, la nueva producción de The Cow Company basada en la exitosa película danesa “Otra Ronda (Druk)”, ganadora del Premio Oscar a Mejor Película Internacional en 2021 y convertida posteriormente en un fenómeno teatral en distintos países del mundo.
Dirigida por Álvaro Viguera, la versión chilena reúne en escena a Jaime Omeñaca, Ricardo Fernández, Álvaro Espinoza y Luis Cerda, quienes interpretan a cuatro profesores que enfrentan una etapa marcada por el desgaste, las expectativas incumplidas y la sensación de que la vida que imaginaron para sí mismos parece cada vez más lejana.
Durante una cena entre amigos surge una teoría tan absurda como seductora: el ser humano nacería con un déficit permanente de alcohol en la sangre y mantener un pequeño nivel constante podría mejorar la creatividad, la confianza y el desempeño social. Lo que comienza como un experimento aparentemente inocente pronto se transforma en una experiencia que pondrá a prueba sus vínculos, sus convicciones y su capacidad para enfrentar aquello que han evitado mirar durante años.
Más allá de la provocadora premisa, “DRUK” se instala como una reflexión sobre la amistad, la masculinidad contemporánea, las crisis de la adultez y la presión por sostener una vida aparentemente exitosa.
“DRUK nos invita a acompañar a cuatro amigos en una decisión tan absurda como profundamente humana. Es una obra sobre el riesgo, la amistad y las ganas de volver a sentir que uno existe de verdad”, señala su director, Álvaro Viguera.
La propuesta escénica apuesta por una puesta en escena dinámica y contemporánea, donde los propios intérpretes transforman constantemente el espacio frente al público, generando una experiencia cercana y de gran intensidad emocional. Aunque nace de una historia universal, la adaptación fue concebida desde una mirada profundamente chilena.
“Son cuatro profesores chilenos, con nuestros códigos, nuestro humor y nuestras frustraciones. ‘DRUK’ habla de nosotros, de nuestras contradicciones y de las preguntas que aparecen cuando la vida ya no se parece a la que imaginábamos”, concluye Viguera.
Con humor, emoción y una mirada profundamente humana sobre las contradicciones de la vida adulta, “DRUK” invita al público a reflexionar sobre los vínculos, las decisiones y las oportunidades perdidas.
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