Director Helmuth Reichel y violinista Marcelo González protagonizan próximo concierto de Sinfónica

El destacado director chileno Helmuth Reichel tomará la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile por segunda semana consecutiva. Lo hará con “Tradiciones sonoras”, concierto que el elenco presentará los días viernes 17 y sábado 18 de julio a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, el que propone un recorrido que conecta distintas tradiciones musicales.

El programa comenzará con El angelito de Violeta, obra escrita en 2023 por el chileno Luis Saglie, una fantasía para orquesta de cuerdas que nace a partir de El rin del angelito. “La fuente de inspiración es el trabajo que nos deja Violeta Parra después de una labor muy extensa como investigadora y etnomusicóloga, rescatando las raíces del folclor chileno y latinoamericano. Mi obra busca prolongar esa idea, tomando la esencia de ese legado para construir una nueva creación”, comenta el compositor.

Agrega que ese concepto atraviesa todo el programa: “Las otras dos obras también buscan una identidad propia a partir de la inspiración en el folclore de sus respectivos países. Ese diálogo hace que el programa tenga una unidad muy especial”.

Continuará el Concierto para violín en re mayor, op. 35, una de las partituras más desafiantes y admiradas del repertorio para este instrumento, interpretada por el violinista chileno Marcelo González, solista de los segundos violines de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Para el músico, “es uno de los conciertos que todos los violinistas soñamos con interpretar alguna vez. Tchaikovsky rompe con muchas convenciones del concierto clásico y construye una obra profundamente romántica, llena de momentos desgarradores, exuberantes e íntimos”, explica.

En tanto, respecto de su interpretación destaca que “es un concierto que permite al intérprete explorar al máximo los recursos expresivos del violín. No existe una única manera correcta de tocarlo, la mejor interpretación es aquella que logra emocionar y llegar al público”.

González añade que buena parte de la vigencia de esta obra radica precisamente en esa riqueza interpretativa. “Ha sido un concierto que durante más de un siglo ha evolucionado junto a los grandes violinistas. Cada generación ha aportado nuevas miradas, y eso demuestra la extraordinaria profundidad de esta música”.

El cierre del programa será con el Concierto para orquesta de Witold Lutosławski, una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico del siglo XX. “Es una obra extraordinaria porque pone de relieve todas las capacidades de una orquesta sinfónica. Cada sección tiene momentos de gran protagonismo, por lo que exige el máximo nivel artístico de todos los intérpretes”, explica Helmuth Reichel.

El maestro agrega que ese virtuosismo es precisamente el elemento que une las tres obras del programa. “El Concierto para violín de Tchaikovsky es una de las grandes obras escritas para el instrumento y será un privilegio interpretarlo junto a Marcelo González. Al mismo tiempo, El angelito de Violeta aporta un virtuosismo distinto, más ligado a la sonoridad de las cuerdas y a la evocación del folclor chileno. Creo que la palabra que mejor define este concierto es precisamente esa: virtuosismo, pero siempre al servicio de una identidad musical”.

Tras este concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará el viernes 24 y sábado 25 de julio el programa “Cuerdas en flor”, bajo la dirección del maestro invitado Diego Naser, con obras de Schnittke y Schumann, además del solista en viola Vladimir Babeshko.

El sonido de los trombones en el Ciclo de música de cámara

Previo al concierto de la Orquesta Sinfónica, el miércoles 15 de julio también a las 19:30 horas, se presentará un nuevo programa del Ciclo de música de cámara, esta vez con el Cuarteto Exeter. El conjunto de trombones abordará un repertorio con obras que abarcan desde 1955 hasta creaciones tan recientes como 2025.

Integrado por Adair Ramos como trombón solista, Obeed Rodríguez en trombón bajo -ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile-, y como invitados, Sebastián Torrejón en trombón tenor y Pablo James en trombón, el conjunto fue formado a inicios de 2024. Se trata de una agrupación de música de cámara integrada por músicos profesionales dedicados a la divulgación de música original para esta formación, transitando entre el repertorio docto, popular, folclórico y contemporáneo de compositores emergentes. Esta versatilidad lo ha consolidado como una de las propuestas más novedosas del panorama camerístico nacional.

El programa incluye la Suite quotor para 4 trombones de Flor Peeters (1955), el Quarteto ’74 de Malcolm Forsyth, Four for Four de Brian Lynn, Tokyo Triptych de Philip Sparke y la Diabelli – Variación de Ignacio Teillerie (2025), esta última compuesta originalmente para esta agrupación.

Las entradas para todas las actividades se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con precios que van desde los 5 mil pesos, además de diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.