No contó con votos de oposición: comisión de Hacienda del Senado aprueba invariabilidad tributaria

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este lunes la nueva fórmula de invariabilidad tributaria contenida en la Ley Miscelánea, también conocida como megarreforma, impulsada por el Gobierno, uno de los ejes centrales de la iniciativa y que en los últimos días tensionó las relaciones entre el Ejecutivo y un grupo de senadores del PPD.

La norma fue visada únicamente con los votos del oficialismo. En la oposición, la senadora Paulina Vodanovic (PS) y el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio), quien reemplazó a Daniela Cicardini en la comisión, votaron en contra. El PPD no participó de la definición debido a que no cuenta con representantes en esa instancia.

La indicación aprobada modifica el esquema original del proyecto. En lugar de otorgar una invariabilidad tributaria de 25 años para todas las inversiones superiores a US$50 millones, se estableció un sistema escalonado: 10 años para proyectos entre US$50 millones y US$100 millones; 15 años para inversiones entre US$100 millones y US$350 millones; y 20 años para aquellas iguales o superiores a US$350 millones.

La propuesta también incorpora una sobretasa de 1,5% al impuesto de primera categoría para quienes opten por acogerse a este régimen, el que comenzará a regir una vez que los proyectos generen ingresos brutos.

La aprobación se produjo en medio de las consecuencias del conflicto que estalló el viernes pasado, cuando el Ministerio de Hacienda ingresó una indicación que rebajaba el impuesto corporativo desde 27% a 22%, en lugar del 23% comprometido durante las conversaciones con los senadores del PPD. Ese cambio llevó a los parlamentarios Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal a dar por caído el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo.

Aunque posteriormente el Gobierno retiró esa modificación y restableció la tasa de 23%, los senadores del PPD han mantenido su distancia y han planteado que cualquier nueva negociación deberá comenzar desde cero. Entre las condiciones que han puesto sobre la mesa figura una rebaja al impuesto específico a los combustibles.

Antes de la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró su disposición a continuar buscando apoyos para el proyecto.

“Siempre espero que haya acuerdos y que se sume la mayor cantidad de personas a esta iniciativa que le abre de regreso las puertas del progreso al país”, afirmó.

Consultado por la situación con el PPD, agregó que “siempre estamos conversando no solo con ellos, sino con todos los parlamentarios de la oposición”.

Asimismo, sostuvo que “este es un plan que se ha conversado con la oposición, con quienes quieran sumarse, pero el norte está muy claro, el norte es regular la competitividad tributaria de Chile para que a Chile vuelvan las inversiones, que hoy día son escasas, para que vuelva el empleo, para que vuelvan las regulaciones”.

Durante la sesión también fue aprobado, con respaldo oficialista, el artículo que permite el cobro de deudas por derechos de aseo. La disposición fue cuestionada por la oposición, que advirtió un eventual impacto sobre los sectores de menores ingresos. En ese contexto, la senadora Karol Cariola solicitó un oficio al Ministerio de Hacienda para conocer el universo de personas que podrían verse afectadas por la medida.

Además, la comisión aprobó fijar en 1.500.000 UTM anuales la compensación a los municipios por la disminución de ingresos derivada de la rebaja de contribuciones, monto que deberá quedar establecido en la futura Ley de Rentas Municipales.