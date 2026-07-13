La megarreforma llega a la hora de la verdad entre concesiones, el Mundial y bajo crecimiento

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¡Buenas y feliz domingo (lunes si no eres suscriptor premium)! Esta semana será difícil competir por la atención. Las semifinales y final del Mundial se toman la agenda y prometen paralizar medio planeta. Sanhattan, por supuesto, no será la excepción.

El miércoles, la votación de la megarreforma tendrá que compartir pantalla con el duelo entre Argentina e Inglaterra. En Hacienda aseguran que los votos están, después de varios días de negociaciones y concesiones que redujeron de manera importante el costo del proyecto.

El principal ajuste está en el crédito al empleo: su impacto fiscal para 2027 caería más de 90% respecto de la propuesta original. La iniciativa también contempla bajar el impuesto corporativo a 23%. La indicación de Hacienda llegó a plantear un 22% el jueves, pero el PPD se rebeló y obligó a moderar la oferta. A eso se suman los cambios a la invariabilidad tributaria anunciados durante la semana. El resultado es una reforma más barata y políticamente más digerible que la que entró al Congreso.

El telón de fondo económico, eso sí, sigue siendo débil. La Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central recortó la proyección de crecimiento para 2026 a apenas 1,3% y bajó su estimación de inflación anual a 4%.

Afuera, el foco estará en Irán, Estados Unidos y China. Wall Street recibirá una avalancha de cifras, entre ellas inflación al consumidor, precios al productor y ventas minoristas. Y, como si faltaran pantallas, comienza una semana pesada de resultados corporativos. Fútbol, reforma tributaria, inflación y balances: una semana para tener el control remoto, el celular y la calculadora a mano.

En esta edición de El Semanal: Cuánto costó el conflicto privado más caro de la historia: Joyvio versus Isidoro Quiroga costó casi 50 millones de dólares; ex CEO de Collahuasi aterriza como nuevo presidente ejecutivo de Codelco; y los cuestionamientos que enfrenta Fraccional, una fintech “taquillera” de finanzas inmobiliarias y popular en redes sociales.

Además, Chile dejó de temer solo a la delincuencia: ahora también teme quedarse sin pega; el caso Factop ahora le pasa la cuenta a otros dos protagonistas de Sanhattan; el lobby financiero para el próximo gran proyecto del Gobierno de Kast; y qué hay detrás de las empresas chilenas que están apostando por sus propias acciones.

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50 MILLONES DE DÓLARES: EL JUICIO MÁS CARO DE LA HISTORIA DE CHILE

Cuánto costó el conflicto privado más caro de la historia: Joyvio versus Isidoro Quiroga. Demandas en Nueva York, Florida, Delaware e Inglaterra presentadas por los chinos que no prosperaron, pero salieron carísimas.

Un arbitraje, 62 informes, abogados civiles y penales. Más el costo de los árbitros. Una sobreproducción legal. Mientras una parte celebra, la otra se toma la cabeza. La historia la cuenta en detalle –y con información hasta ahora no revelada– Ximena Pérez en El Mostrador.

No faltó nada. Ni un país, ni un tribunal, ni menos abogados -chilenos y extranjeros- en el conflicto entre privados considerado en la plaza como el más caro de la historia. Bordea los US$50 millones… Mientras una parte celebra, la otra se toma la cabeza, porque nunca había ocurrido que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso para anular un arbitraje internacional.

En una esquina estaba un dream team legal que armó Alberto Eguiguren y en el que participan Jorge Bofill, Gabriel Zaliasnik y el rector de la UDP, el abogado Carlos Peña. De haber ganado, el equipo hubiera cobrado hasta US$ 45 millones.

En frente tenían a el estudio Claro y Cía., con Cristóbal Eyzaguirre a la cabeza. El abogado consiguió la nulidad de un fallo arbitral por primera vez en los casi 22 años de vigencia de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional en Chile. En la arista penal, participan su socio Alex van Weezel y Juan Domingo Acosta (Acosta & Cía.).

Cinco expertos concluyeron que Claro y Cía. pudo haber cobrado un honorario fijo de US$6 millones más un premio de US$10 millones por remontar un resultado adverso que se pagaría cuando el caso se cierre definitivamente.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

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ALTA TENSIÓN POR FALTA DE AGUA

Chile podría enfrentar un escenario de mayor tensión en el suministro eléctrico durante las próximas semanas. Aunque eso no significa que habrá apagones, las autoridades evalúan la posibilidad de decretar un estado de racionamiento preventivo, una herramienta contemplada en la ley que permite adoptar medidas excepcionales para reducir el riesgo de cortes programados de electricidad en hogares y empresas.

El sistema entró en su momento más delicado en tres años. El Coordinador Eléctrico Nacional advirtió que, si se mantiene la falta de lluvias y coinciden fallas en grandes centrales térmicas con problemas para reponer diésel, podría producirse un déficit de abastecimiento durante julio y agosto. Entre las causas se mencionan la menor disponibilidad de gas natural argentino, el bajo nivel de los embalses, dificultades para abastecer de combustibles a algunas centrales y unidades fuera de servicio por mantenimiento.

La alerta encendió las luces en el Ministerio de Energía, que evalúa emitir un decreto preventivo de racionamiento. El nombre suena más dramático de lo que implica: no supone cortes inmediatos, sino que permite tomar medidas extraordinarias para asegurar el suministro, guardar agua en los embalses y reforzar las reservas de combustibles.

El problema es que reemplazar la menor generación hidroeléctrica obliga a depender más de centrales a gas y diésel, justo cuando en invierno también cae la producción solar. La generación hidroeléctrica acumula una baja de 19% respecto del mismo período de 2025 y, en el escenario más adverso, el consumo de diésel podría superar la capacidad normal de reposición.

En ese contexto, Acciona Energía envió una carta a la Comisión Nacional de Energía (CNE) solicitando una serie de acciones para reforzar la seguridad del sistema. Uno de los puntos centrales de la propuesta apunta a las centrales termoeléctricas que funcionan con diésel. Según el gigante español de energías renovables, estas instalaciones deben estar disponibles para operar cuando el sistema entra en una condición de estrechez, pero ello requiere que mantengan reservas suficientes de combustible.

El lobby de fondo. Varios conocedores del dilema apuntan a que la respuesta para evitar estos problemas es sabida, pero que los diferentes actores se pelean para que los cambios que el sistema pide a gritos no les afecte la billetera.

Chile enfrenta uno desafío complejo y costoso: conseguir que la energía solar del norte que a veces está a costo marginal cero ad llegue a los centros de consumo y garantizar suministro cuando no hay sol ni viento. El país tiene energía limpia para convertirse en un polo regional de centros de datos, pero la falta de capacidad en la red —especialmente en Lampa–Quilicura— amenaza con transformarse en el gran freno para las inversiones en inteligencia artificial.

El problema aparece cuando Chile quiere posicionarse como un mercado atractivo para los grandes centros de datos por su acceso a energía renovable, estabilidad institucional y capacidad para firmar contratos eléctricos de largo plazo. Pero esa ventaja choca con dos restricciones cada vez más importantes: la congestión de la red de transmisión y el riesgo de no contar con suficiente energía firme y disponible durante las 24 horas.

El principal cuello de botella está en el corredor Lampa–Quilicura, en Santiago, donde se concentra una parte relevante de los nuevos proyectos de centros de datos a hiperescala. La capacidad de transmisión en esa zona se acerca a sus límites y ya ha obligado a impulsar obras urgentes para permitir nuevas conexiones.

Un informe de la consultora Wärtsilä advierte que el problema no es menor. Los centros de datos chilenos dependen principalmente de la red pública, por lo que cualquier atraso en las ampliaciones de transmisión puede retrasar inversiones y poner en duda la confiabilidad del suministro. A diferencia de otros mercados, Chile tampoco cuenta todavía con un marco consolidado para instalar generación térmica dedicada dentro o junto a estas instalaciones.

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OTRA STARTUP “TAQUILLA” BAJO LA LUPA

Fraccional, la fintech de crowdfunding inmobiliario fundada por Tomás Charles, enfrenta su primer episodio serio de desconfianza entre parte de sus inversionistas. La empresa, que opera hace cerca de tres años, administra unos 55 vehículos de inversión, con cerca de US$12 millones levantados y alrededor de 7.000 usuarios. Charles es popular en redes y considerado un influencer en materia de inversiones inmobiliarias.

El foco de la controversia está en Fraccional Studio, un proyecto que reunió cerca de $250 millones entre unos 300 aportantes para financiar el mobiliario y la habilitación de un cowork en la torre de Cencosud. La inversión ofrecía una rentabilidad de UF más 6% anual y contemplaba la devolución del capital al cabo de cinco años. El espacio es donde Matías del Río grababa su podcast Millions. Ahora hay inversores nerviosos de que la plata no esté.

Las dudas aparecieron después de que Fraccional dejara las oficinas a comienzos de febrero de 2026, tras problemas con el pago del arriendo. Algunos inversionistas cuestionan que el cierre físico del espacio recién fuera comunicado el 26 de marzo y que, durante parte de ese período, el proyecto siguiera visible en la plataforma y con operaciones en el mercado secundario.

La preocupación central es qué respaldo efectivo existe para devolver el dinero. Los aportantes sostienen que no había una garantía inmobiliaria y que el principal activo eran muebles y habilitaciones que se deprecian. También afirman que parte del mobiliario habría sido vendido o entregado a Cencosud como parte del acuerdo de salida, lo que aumentó las dudas sobre la capacidad de repago.

La empresa rechaza que el retorno dependiera del funcionamiento del cowork. Según Tomás Charles, la sociedad de inversionistas tenía un contrato de arriendo sobre el mobiliario y una promesa de compra a un valor fijado en UF. Esa obligación, sostiene, continúa vigente y constituye el respaldo contractual para pagar a los usuarios.

Fraccional asegura que el pago está programado para el 23 de julio, dentro del plazo de 120 días contemplado en los contratos, y que hasta esa fecha se mantendrá la rentabilidad de UF más 6% anual. La compañía también afirma que restringió el ingreso de nuevos aportantes antes de entregar las oficinas y que en marzo optó formalmente por ejercer la promesa de compra.

El ruido que hace el crédito puente de $250 millones a UF + 8%. Los inversores que levantaron sus dudas ven ese crédito como señal de que no todo está en orden en Fraccional. El fundador, Charles confirma la existencia de un financiamiento puente dirigido exclusivamente a accionistas y otros stakeholders preexistentes de Fraccional. Su objetivo, explica, es obtener capital operacional sin diluir la propiedad de la compañía. La empresa sostiene que este proceso es independiente del pago comprometido para Fraccional Studio.

Por ahora, el caso se juega en una fecha concreta: el 23 de julio. Si Fraccional cumple el pago, podrá argumentar que activó correctamente las cláusulas de cierre de un proyecto que no funcionó. Si no lo hace, las dudas dejarán de concentrarse en la comunicación y pasarán directamente a la solvencia de la empresa, con efectos que podrían golpear no solo a Fraccional, sino también a la credibilidad del todavía joven mercado de crowdfunding inmobiliario.

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Un mensaje de Tenpo

Tenpo avanza hacia el inicio de sus operaciones como banco

Tenpo continúa afinando los últimos preparativos para iniciar sus operaciones como neobanco durante el segundo semestre de 2026.

Según explicó el CEO y co-founder, Fernando Araya, las operaciones comenzarán durante el tercer trimestre con un período de marcha blanca junto a un grupo acotado de clientes. Posteriormente, más clientes se irán incorporando de manera progresiva, en una implementación gradual que acompañará el inicio de operaciones del banco.

Araya aseguró que en la nueva etapa como banco “acelerar la inclusión financiera, es decir, el acceso a productos financieros y, en particular, al crédito”, seguirá siendo el propósito central de la compañía.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: MIEDO A QUEDARSE SIN PEGA

Chile dejó de temer solo a la delincuencia: ahora también teme quedarse sin pega. La seguridad sigue entre las principales preocupaciones de los chilenos, pero en 2026 el miedo que más crece viene del bolsillo. La nueva Encuesta de Bienestar de Mutual de Seguros de Chile, Cadem y la Escuela de Negocios de la UAI muestra un salto de 20 puntos en la preocupación por la inestabilidad laboral y económica.

El 55% de los encuestados identifica la pérdida del empleo, la falta de ingresos o la incertidumbre financiera como su principal temor. La delincuencia y el narcotráfico quedan en segundo lugar, con 21%, y retroceden siete puntos respecto de 2025. Sueldos, inflación, deudas y empleo pasan así a dominar la conversación cotidiana.

La angustia económica también se refleja en las aspiraciones. Alcanzar estabilidad laboral o financiera vuelve a ser el principal sueño, con 39% de las menciones, tres puntos más que el año pasado. Tener un trabajo estable, conservarlo y acceder a un buen sueldo aparece por encima de metas más tradicionales, como comprar una vivienda, que baja a 22%.

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LA SEMANA EN REDES: AHORA SOMOS TODOS FUTBOLEROS

La pelea la gatilló uno de los economistas e inversores más influyentes del mundo, el egipcio Mohamed El-Erian. Subió a sus redes su enojo por como Argentina le ganó a Suiza, en particular la polémica expulsión de su estrella por simular una falta.

La respuesta fue rápida y vino de uno de los nuestros, el viceministro de Economía de Argentina José Luis Daza @JoseLuisDazaAR :

“Sé cómo te sientes. He estado allí muchas veces. La victoria al alcance de la mano, pero… Luego comienzan los reproches: es la FIFA, es la CIA, es la KGB, son fuerzas extraterrestres, no los dos equipos en el campo”.

“La realidad es que una vez más Argentina mostró la habilidad más rara: ganar incluso cuando no juega bien y bajo condiciones de presión extrema. Eso es de lo que están hechos los campeones. Por eso Argentina es campeona del mundo: tres veces”.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El caso Factop ahora le pasa la cuenta a otros dos protagonistas de Sanhattan. La CMF volvió a sancionar a administradoras de fondos por sus operaciones indirectas con Factop. Esta vez aplicó multas de 400 UF a BTG Pactual Chile AGF y otras 400 UF a Zurich Chile Asset Management, por incumplir sus deberes de cuidado y diligencia al invertir en facturas originadas por el factoring de los hermanos Sauer entre 2021 y 2023.

En el caso de BTG, el regulador cuestionó que la administradora no hiciera una evaluación suficientemente profunda de Factop y de los riesgos asociados a la operación. Parte del análisis se apoyó en información y planillas proporcionadas por la propia firma, mientras la cartera comenzó a mostrar un deterioro severo.

Para Zurich, el reproche fue no exigir estados financieros auditados semestrales y evaluar deficientemente las facturas ofrecidas como inversiones y garantías.

La resolución llega apenas una semana después de que la CMF multara con 600 UF a LarrainVial Asset Management AGF por las fallas en el manejo del fondo que terminó expuesto a Factop.

Nuevamente, la gran discusión estuvo en el tamaño del castigo y la división que se ha generado entre los nombrados por el nuevo gobierno y el anterior: por un lado la nueva presidenta de la CMF, Catherine Tornel y Osvaldo Adasme y por el otro Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón. En el caso de LarrainVial, Piedrabuena propuso una multa de 1.200 UF, el doble de la finalmente aprobada, mientras De Ramón pidió 2.400 UF, cuatro veces más. (CMF Chile⁠)

La misma fractura volvió a repetirse ahora. Piedrabuena estimó que la sanción a BTG debía ser de 1.000 UF y De Ramón planteó 2.000 UF, frente a las 400 UF aprobadas por la mayoría. Ambos argumentaron que debía considerarse el tratamiento dado a casos similares y el mayor riesgo al que fueron expuestos los inversionistas. De Ramón también pidió una multa más alta que la mayoría para Zurich.

El temor de que el regulador financiero se politice.

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– El lobby financiero para el próximo gran proyecto del Gobierno de Kast. Mientras Hacienda termina de armar su reforma al mercado de capitales, la industria financiera ya se instaló en la cocina. Seis mesas técnicas, integradas por representantes de bancos, bolsas, aseguradoras, AFP y administradoras de fondos, están entregando propuestas directamente al equipo del ministro Jorge Quiroz.

El Gobierno presenta el proceso como diálogo público-privado. Sus críticos probablemente lo llamarán lobby con acceso privilegiado. La diferencia dependerá de cuánta transparencia exista sobre las propuestas recibidas y de si Hacienda también abre la puerta a consumidores, académicos y actores que no tienen una mesa semanal con el ministerio.

El proyecto, que el Gobierno espera presentar durante el segundo semestre, buscará reactivar un mercado chileno que perdió profundidad, liquidez y protagonismo regional. Según el DF, el menú incluye cambios tributarios y regulatorios, incentivos para atraer inversionistas, modificaciones a la Tasa Máxima Convencional y nuevas reglas para bancos y compañías de seguros.

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– Las empresas chilenas apuestan por sus propias acciones. Algo empieza a moverse en la Bolsa chilena. En pocas semanas, LATAM Airlines, Cencosud y Enel Américas anunciaron planes para recomprar hasta 5% de sus acciones, sumándose a operaciones recientes de Concha y Toro y SMU. Todavía no es una avalancha, pero ya cuesta hablar de casos aislados.

Detrás de la tendencia hay caja disponible, precios castigados y una señal bastante directa al mercado: los controladores creen que sus compañías están baratas.

LATAM es la apuesta más contundente. La aerolínea quiere aprobar un nuevo programa después de haber gastado cerca de US$585 millones en recompras durante 2025. Es una demostración de generación de caja, pero también una forma de reducir el exceso de acciones que dejó su reestructuración y seguir cerrando el capítulo abierto por su paso por el Capítulo 11.

En Cencosud, Concha y Toro y SMU, la explicación es bastante más terrenal: sus directorios creen que el mercado está castigando demasiado el precio de sus acciones. La viña recompró casi 4% de su capital a $925 por título y recibió ofertas por prácticamente el doble. Cencosud acaba de dejar listo un programa que permitirá al directorio entrar a comprar cuando considere que el descuento es excesivo.

Enel Américas es el caso con más suspenso. Además de apoyar el precio, la operación podría permitir a Enel Italia seguir reduciendo el número de accionistas minoritarios y el free float. El anuncio volvió a alimentar las especulaciones sobre una simplificación societaria, una fusión o incluso una futura salida de Bolsa.

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Un mensaje de la UDP

Óscar Martínez sobre Bukele: “Es una marca publicitaria”

El periodista salvadoreño, uno de los fundadores del medio digital El Faro, estuvo en la UDP conversando sobre su nuevo libro Bukele, el rey desnudo. El autor, dedicado a investigar sobre inmigración y delincuencia organizada, vive en el exilio desde 2025. Para Óscar Martínez, el momento en que la dictadura se consolidó en su país fue cuando Bukele, violando cuatro artículos de la constitución, se reeligió.

En conversación con la decana de la Facultad de Comunicación y Letras, Marcela Aguilar, abordó también la realidad de El Salvador, el debilitamiento de las instituciones democráticas y los desafíos del periodismo. Sobre la popularidad que Bukele tiene en el resto del continente dice: “Es una marca publicitaria y una buena marca a la que aliarse. Los políticos saben que es más poderosa la imagen de los pandilleros encerrados que las denuncias de DD.HH. que penden sobre él”.

El periodista se refirió también al fracaso del progresismo. “Voy a hacer una generalización, estoy asqueado de la gente que dirige el progresismo, que dirigió esas políticas sin poner un pie en el terreno. Yo sí creo que sectores de esos liderazgos inútiles le dejaron muy fácil a los líderes autoritarios parecer eficientes”, remarca.

Visite la conversación completa aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA: SEMANA CORTA

– Asume nuevo gerente general de Codelco. Este lunes Jorge Gómez aterriza como nuevo presidente ejecutivo en Codelco con altas expectativas. El ex CEO de Collahuasi llega acompañado de un “círculo de hierro” de ejecutivos de confianza, entre ellos David Trujillo, Francisco Carvajal, Marcelo Rodríguez y Davor Vrsalovic, según informá el ⁠Diario Financiero.

Gómez deberá ordenar las cifras de la estatal, mejorar la seguridad y enfrentar las dudas sobre producción, deuda y aportes al Fisco. También tendrá la misión política de devolverle peso al cargo de presidente ejecutivo, que durante la gestión anterior quedó opacado por el protagonismo del presidente del directorio, Máximo Pacheco.

Su sello es conocido en la industria: equipos pequeños, foco en eficiencia, menos burocracia y capacidad para dialogar con los trabajadores. En sus 14 años al frente de Collahuasi logró reposicionar a la minera sin abrir grandes conflictos sindicales, una credencial clave para su nueva tarea.

El reparto de roles con Bernardo Fontaine ya estaría acordado: el presidente del directorio tendrá la mirada estratégica y Gómez se concentrará en la operación. Ambos deberán presentar en septiembre un plan para los próximos cuatro años.

– También el lunes. A las 9:00 horas, el vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, presentará “Banco Central y avances en el desarrollo del sistema de pagos” en un evento organizado por FintechChile. Ojo con las señales sobre regulación, interoperabilidad y modernización de la infraestructura financiera.

Martes. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participará en un desayuno con directivos y ejecutivos de empresas organizado por la Cámara Chileno Británica de Comercio. No habrá acceso para la prensa, aunque la presentación será publicada en la web del instituto emisor. El mercado estará atento a cualquier lectura sobre actividad, inflación y el escenario para la tasa de interés.

Miércoles. El Banco Central publicará los Indicadores de Coyuntura Semanal y la Encuesta de Crédito Bancario del segundo trimestre de 2026. Esta última será el dato clave de la semana: permitirá medir si los bancos están endureciendo o flexibilizando sus condiciones de financiamiento y cómo ha evolucionado la demanda por crédito de empresas y hogares.

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COREA DEL CENTRO: UN PODCAST DE PLATA, POLÍTICA Y PODER

Chile ante tres alertas: empleo, estancamiento económico y la irrupción de la IA. Fueron el foco del último capítulo de #CoreadelCentro y si aún no lo has hecho, súmate y síguenos en YouTube o en Spotify.

Esta semana la megarreforma económica avanza hacia una definición y el panel de Corea del Centro pusimos el foco en su principal consecuencia política: una oposición dividida, sin estrategia común y con escasa capacidad para incidir en la tramitación.

Además, el debate aborda el riesgo de un desacople entre crecimiento y empleo por la expansión de la inteligencia artificial, las preguntas sobre responsabilidad algorítmica y la alerta por un eventual déficit de generación eléctrica durante julio y agosto.

Política, economía, IA y energía en una conversación sobre los cambios estructurales que ya comienzan a tensionar a Chile. ¡Síganme los buenos!

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.