Al Pan Pan: tensión en Medio Oriente y nuevo quiebre opositor por la megarreforma

La tensión aumentó en los últimos días tras el quiebre del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. De hecho, el Comando Central norteamericano anunció una nueva ofensiva en el estrecho de Ormuz con el objetivo de degradar la capacidad iraní de atacar embarcaciones civiles y buques comerciales que transitan por esa zona. Sin embargo, desde el inicio del conflicto, el régimen persa ha logrado resistir y mantener su ofensiva en esa estratégica ruta marítima.

La escalada encendió las alarmas de la comunidad internacional. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que un retorno a hostilidades a gran escala tendría “consecuencias catastróficas” para la región, la paz internacional y la economía global.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: conversamos sobre este escenario con el doctor en Derecho, profesor de la Universidad de La Laguna (España) y especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear, Luis Pérez Gil.

En el plano nacional, han sido días de alta tensión para la oposición luego de que un grupo de senadores del PPD anunciara un acuerdo con el Gobierno para aprobar la megarreforma, que contemplaba modificar la invariabilidad tributaria mediante un sistema escalonado.

Sin embargo, poco después la directiva del partido aseguró que ese pacto no contaba con su respaldo y confirmó que las fuerzas de oposición recurrirían al Tribunal Constitucional para intentar frenar la iniciativa. Posteriormente, los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis se desmarcaron del acuerdo y, mediante un comunicado, acusaron que el Ejecutivo había “pasado por encima del acuerdo que habíamos cerrado y traicionó la buena fe con la que nos sentamos a negociar”, tras rebajar el impuesto corporativo del 23% al 22% en la propuesta de megarreforma. Desde el Gobierno respondieron que estaban disponibles para mantener la tasa en 23% y retomar las conversaciones.

Discutimos este tema junto al senador del PPD por la Región de Antofagasta, Pedro Araya.

