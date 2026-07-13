Ministro Quiroz rechaza rebaja de combustibles del PPD y megarreforma avanza a la Sala del Senado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerró la puerta a la propuesta del Partido por la Democracia (PPD) de rebajar el impuesto específico a los combustibles como condición para reanudar las negociaciones por la denominada megarreforma. El rechazo del Ejecutivo se produjo el mismo día en que la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de Ley Miscelánea, que ahora deberá enfrentar su votación en la Sala de la Cámara Alta.

La fórmula fue planteada por el senador del PPD Pedro Araya, después de que la colectividad opositora se distanciara del acuerdo tributario alcanzado previamente con el Gobierno. La respuesta de Quiroz fue categórica: el impuesto a los combustibles “nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa”.

El ministro sostuvo que se trata de una materia fiscal seria que su cartera no ha considerado modificar. También defendió los objetivos de largo plazo de la política tributaria y afirmó que “el tema fiscal no es transable”, descartando así utilizar una rebaja del gravamen como moneda de cambio para recomponer el diálogo con el PPD.

La nueva exigencia del partido surgió después del quiebre provocado por una indicación del Ejecutivo que proponía reducir el impuesto de primera categoría para las empresas desde el 23 % contemplado en el texto hasta el 22 %. El cambio molestó a los senadores del PPD, quienes dieron por terminado el entendimiento previo sobre el régimen de invariabilidad tributaria.

Hacienda finalmente retiró esa indicación y repuso la tasa corporativa del 23 %. Sin embargo, la rectificación no consiguió que el PPD retomara el acuerdo ni comprometiera su respaldo al artículo cuando el proyecto llegue a la Sala. La colectividad condicionó una eventual reapertura de las conversaciones a la rebaja del impuesto específico a los combustibles, propuesta que Quiroz descartó.

Pese al desencuentro político, la Comisión de Hacienda concluyó la revisión de las 365 indicaciones ingresadas y despachó la iniciativa luego de dos jornadas de discusión particular. El nuevo régimen de invariabilidad tributaria fue aprobado por tres votos contra dos, con el respaldo del oficialismo y el rechazo de la senadora del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic y del senador del Frente Amplio (FA) Diego Ibáñez, quien reemplazó a la senadora socialista Daniella Cicardini. El PPD no tiene representantes en la instancia.

La fórmula aprobada establece una invariabilidad tributaria de diez años para inversiones de entre US$ 50 millones y US$ 100 millones; de 15 años para montos iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones, y de 20 años para inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones. Además, contempla un pago adicional equivalente al 1,5 % del impuesto de primera categoría.

La comisión también aprobó normas relacionadas con el crédito al trabajo formal, la reintegración del sistema tributario, cambios al régimen de contribuciones para personas mayores, mayor transparencia en los avalúos fiscales e incentivos destinados a la inversión, el empleo y la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales.

Tras finalizar la sesión, Quiroz agradeció “la buena disposición para ir resolviendo los temas” de quienes participaron en la tramitación. La iniciativa quedó programada para ser discutida por la Sala del Senado este miércoles, aunque los comités parlamentarios evaluarán la posibilidad de adelantar el inicio de la votación para el martes.