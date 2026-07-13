Ministra Rincón confirma que racionamiento eléctrico se encuentra a la espera de la firma de Kast

El Gobierno dio un nuevo paso en la preparación de medidas para enfrentar un eventual escenario de estrechez energética. La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que el decreto de racionamiento eléctrico preventivo ya concluyó su tramitación técnica y sólo resta la firma del Presidente José Antonio Kast para su entrada en vigencia.

La secretaria de Estado explicó que el instrumento no implica la aplicación inmediata de restricciones al consumo, sino que busca habilitar mecanismos que permitan responder oportunamente frente a posibles contingencias en el sistema eléctrico.

Consultada sobre el estado del decreto, Rincón señaló que “está en revisión para que sea firmado por el Presidente de la República”.

La ministra sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es asegurar la continuidad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional y evitar que la estrechez energética derive en interrupciones del servicio.

“El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz. Vale decir, lo que queremos es que tengamos suministro eléctrico en todo el país y que eso sea la tónica”, afirmó.

En ese contexto, explicó que el Gobierno trabaja en alternativas para compensar la menor disponibilidad de recursos hídricos que afecta la generación eléctrica.

“Para eso obviamente hay que tomar todas las medidas alternativas para poder suplir esta escasez hídrica que tenemos con gas básicamente”, indicó.

Finalmente, reiteró que el objetivo de la medida es anticiparse a eventuales problemas de abastecimiento y reducir al máximo el riesgo de cortes de energía.

“El trabajo es preventivo, vale decir, evitar cortes de luz. ¿Por qué? Porque queremos mantener el suministro en todo el país”, concluyó.