Pronóstico y apuestas de Francia vs. España: cuánto paga el partido por semifinales del Mundial

El partido Francia vs España se disputa este martes, 14 de julio de 2026, a las 15:00 de Chile por las semifinales de la Copa del Mundo.

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¿Cuánto Paga el Partido Francia vs España?

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La victoria de Francia paga 2.30 en Bet365, situándose como la opción con mayor probabilidad según las casas de apuestas. Por otro lado, el triunfo de España entrega un retorno de 3.25, misma cifra que se ofrece por el empate.

Estas cuotas reflejan una paridad alta, aunque el rendimiento perfecto de los galos en el torneo les otorga una ligera ventaja inicial.

Ambos seleccionados llegan tras superar sus llaves de cuartos de final con solidez defensiva y efectividad en el arco rival.

El local registra un promedio de 2.7 goles a favor por encuentro, mientras que el visitante apenas ha concedido 0.2 tantos por partido. El historial reciente favorece a los hispanos, quienes ganaron cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos.

El mercado de doble oportunidad ofrece 1.33 para Francia o empate, lo que reduce el riesgo ante la paridad histórica entre ambos. Si el equipo español logra evitar la derrota en tiempo reglamentario, la opción de España o empate paga 1.57.

La diferencia entre las cuotas de victoria simple muestra que el mercado espera un trámite cerrado donde la localía administrativa de los franceses pesa levemente.

Mejores Cuotas y Mercados Alternativos Francia vs España

El mercado de Ambos Marcan Sí tiene una cuota de 1.67, respaldada por el promedio goleador de los locales.

En los últimos cinco cruces directos, esta situación se dio en tres oportunidades, lo que sugiere una tendencia a porterías vulneradas. Con Kylian Mbappé sumando 8 goles en el certamen, la probabilidad de ver festejos en ambos arcos parece sólida pese a las buenas defensas.

Para los que buscan mayor riesgo, el Más de 2.5 goles paga 1.91, igualando la cuota del Menos de 2.5 goles.

Los franceses superaron la línea de tres goles en tres de sus últimos cinco compromisos oficiales. Por su parte, los españoles vienen de un 2-1 contra Bélgica, demostrando que sus partidos suelen tener acción en las áreas en instancias definitivas.

Pronóstico Francia vs España: Nuestra Apuesta

Nuestra apuesta recomendada es el empate con una cuota de 3.25 en Bet365. Creemos que la paridad táctica entre ambos entrenadores y la solidez defensiva de los dos equipos llevará el encuentro a la prórroga.

Los españoles registran 5 vallas invictas en el torneo y los franceses solo han recibido goles en uno de sus últimos cinco juegos, lo que anticipa un equilibrio difícil de romper en los noventa minutos.

Vemos valor en el marcador exacto 1:1, que paga 6.50, considerando que es el resultado más probable en las previsiones. Nos inclinamos por este desarrollo ya que España empató su primer partido del torneo y suele controlar la posesión para minimizar riesgos.

Sin embargo, la racha de 6 victorias consecutivas de Francia obliga a tener cautela ante una posible genialidad individual de sus delanteros.

Estadísticas clave de Francia vs España

Francia mantiene un rendimiento impecable con 6 triunfos en igual cantidad de presentaciones durante esta temporada. Su ataque es el más efectivo con un promedio de 2.7 goles por partido y una defensa que solo permite 0.3 tantos en contra. Como local administrativo, ha ganado sus 4 encuentros disputados, logrando mantener su portería en cero en 4 ocasiones totales.

España llega con un registro de 5 victorias y 1 empate, destacando por su orden defensivo extremo. P

romedian apenas 0.2 goles concedidos por encuentro y han logrado 5 arcos en cero a lo largo del torneo. Aunque su promedio goleador de 1.8 es inferior al de su rival, su capacidad para no recibir goles los hace un equipo muy difícil de batir en cualquier escenario.

¿Cómo Llegan Francia y España?

Francia viene de vencer 2-0 a Marruecos en un partido donde dominó los remates con 22 intentos totales. El equipo de Didier Deschamps mostró su jerarquía ofensiva con 8 tiros directos al arco y una efectividad constante.

Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores con 8 dianas, siendo la principal referencia en un ataque que no ha dejado de marcar en todo el certamen.

España superó a Bélgica por 2-1 en su última presentación, haciendo gala de un 68% de posesión de balón. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente generó 17 remates y controló el ritmo del juego mediante el mediocampo liderado por Rodri.

Mikel Oyarzabal es su máximo anotador con 4 goles, encabezando una racha de cinco victorias seguidas tras el empate inicial en la fase de grupos.

Historial de Francia vs España: Últimos Enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 5 ocasiones recientes con un balance de 1 victoria para Francia y 4 para España. En el total de goles, los hispanos dominan con 12 tantos a favor frente a 7 de los galos. El último antecedente oficial terminó con un espectacular 5-4 a favor de los españoles en la UEFA Nations League de 2025.

La tendencia histórica muestra que los enfrentamientos entre ambos suelen tener goles, con el Ambos Marcan cumpliéndose en el 60% de los casos.

Además, en tres de los últimos cinco duelos se superó la barrera de los 2.5 goles totales. Esta superioridad estadística de los visitantes influye en la paridad de las cuotas actuales a pesar de la forma perfecta de los locales.

¿A qué Hora Juegan Francia vs España?

El partido está programado para el martes, 14 de julio de 2026 a las 15:00 horas de Chile. Estos son los horarios por país:

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela: 15:00

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00

México (CDMX): 13:00

¿Dónde ver Francia vs España en Vivo?

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Francia vs España: Posibles Alineaciones

El equipo de Didier Deschamps mantendrá su esquema 4-2-3-1 apoyado en la velocidad de sus extremos y la capacidad goleadora de su centrodelantero.

Sin bajas reportadas, la estructura defensiva liderada por William Saliba buscará mantener el orden mostrado ante los africanos.

Posible 11 titular de Francia: M. Maignan, J. Kounde, D. Upamecano, W. Saliba, L. Digne, M. Kone, A. Rabiot, O. Dembele, M. Olise, D. Doue, K. Mbappe. DT: Didier Deschamps.

El conjunto de Luis de la Fuente apuesta por el control del balón con Rodri y Fabian Ruiz como ejes del mediocampo. La juventud de Lamine Yamal y la experiencia de Aymeric Laporte en el fondo son las piezas clave para frenar las transiciones rápidas del rival.

Posible 11 titular de España: U. Simon, P. Porro, P. Cubarsi, A. Laporte, M. Cucurella, Rodri, F. Ruiz, Lamine Yamal, D. Olmo, A. Baena, M. Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.