El evento StgoFoto celebra cinco años impulsando el fotolibro latinoamericano, coproducido por FLACH Librería y el Centro Cultural La Moneda.

StgoFoto promueve la circulación de publicaciones fotográficas y el intercambio entre comunidades creativas, editoriales y públicos. Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), el festival combina exhibición, formación y mediación cultural, y culminará con la entrega del Premio Internacional StgoFoto al fotolibro editado durante el último año.

Javier Godoy, director ejecutivo de StgoFoto, señala que “en estos cinco años, el festival ha construido un espacio reconocido dentro del circuito latinoamericano del fotolibro. El creciente interés por participar refleja el valor de esta iniciativa para conectar autores, editoriales y públicos, fortaleciendo el desarrollo de la edición y la fotografía en la región”.

Por su parte, Felipe Bascuñán, director ejecutivo (i) del Centro Cultural La Moneda, destaca: “StgoFoto es un ejemplo de lo que nos interesa impulsar desde el CCLM: una coproducción que articula comunidades creativas y redes culturales de distintos países, convirtiendo al centro cultural en un espacio de encuentro y circulación de ideas en torno al fotolibro. Que el festival tenga entrada liberada y que incluya además de una exposición otras instancias de formación y mediación a través de talleres dirigidos a diferentes públicos, desde niños y niñas hasta personas mayores, nos permite cumplir con algo que está en el corazón de nuestro quehacer: que la cultura sea accesible, participativa y tenga sentido para muchas personas”.

Dirigido tanto a profesionales de la fotografía y las artes visuales como a estudiantes, coleccionistas y todas las personas interesadas en publicaciones fotográficas, revistas, fanzines y otros formatos impresos, StgoFoto ofrecerá una experiencia cultural abierta y gratuita. Más información en @stgofotoferia y stgofoto.com.

En esta edición colaboran las Embajadas de Brasil y Argentina en Chile, la Cineteca Nacional de Chile, Bibliometro, Zarricueta Impresores, Escuela de Imagen y Comunicación Alpes, Instituto Profesional Arcos y Sony Latin America.

Muestra de Cine Documental sobre Fotografía

Entre las actividades destacadas se encuentra la Muestra de Cine Documental sobre Fotografía, que presentará cuatro documentales dedicados a destacados nombres de la fotografía chilena y argentina, en la Sala de Cine de la Cineteca Nacional (nivel -2 del CCLM). Cada función tendrá acceso liberado e incluirá conversaciones con el público al término de las proyecciones.

Jueves 30 de julio, 17:00 h. “Montecino: Testigo de lo efímero” , dirigido por Camilo Casanova (Chile, 2024, 86 minutos).

Viernes 31 de julio, 18:00 h. “Yo y la que fui. Un retrato sobre Adriana Lestido” , dirigido por Constanza Niscovolos (Argentina, 2025, 80 minutos). Estreno en Chile.

Sábado 1 de agosto, 18:00 h. “Sara Facio: Haber estado ahí” , dirigido por Cinthia Rajschmir (Argentina, 2023, 70 minutos).

Domingo 2 de agosto, 17:00 h. “Poirot, último testigo” , dirigido por Francesc Relea (Chile/España, 2025, 80 minutos).

Premio Internacional StgoFoto: reconocimiento al fotolibro contemporáneo

Con el propósito de reconocer y dar visibilidad a la producción editorial vinculada al fotolibro, se otorgará el Premio Internacional StgoFoto, que celebra su tercera versión. Como parte de la iniciativa, todas las publicaciones postulantes pasarán a formar parte de la colección de la Biblioteca Municipal Víctor Domingo Silva, de Ovalle. De ellas, veinte serán seleccionadas como finalistas y exhibidas en el Espacio Wiphala del Centro Cultural La Moneda. La obra ganadora se anunciará el sábado 1 de agosto.

Feria, conversaciones y lanzamientos editoriales

La programación incluirá la exhibición y venta de fotolibros, junto a una veintena de charlas y lanzamientos editoriales que permitirán conocer proyectos, procesos creativos y publicaciones nacionales y también provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú. Como en años anteriores, habrá presencia de regiones del norte y sur de Chile con las ediciones de Lente Norte y el Colectivo Fronterizas, integrado por fotógrafas.

Entre los invitados internacionales que llegarán a conversar con asistentes de StgoFoto se encuentra el curador y artista chileno residente en Francia, Sergio Valenzuela-Escobedo; el artista colombiano José Ruiz, de Ediciones Réplica; el editor peruano Fernando Fujimoto, de KWY; el escritor y curador Miguel del Castillo, de la Biblioteca de Fotografía del Instituto Moreira Salles; Rony Maltz de LP Press de Brasil y Aizar Arar Franco, de la asociación de fotógrafas y fotógrafos El Ojo Salvaje de Paraguay.

Exposiciones en Espacio Wiphala

El Espacio Wiphala reunirá propuestas nacionales e internacionales vinculadas al fotolibro, la fotografía y la mediación cultural. Entre ellas se encuentra una muestra de fotolibros sobre la dictadura brasileña, presentada por el Instituto Moreira Salles, custodio de una de las colecciones fotográficas más importantes de América Latina. El espacio también acogerá la exhibición de las publicaciones seleccionadas para el Premio Internacional StgoFoto; una muestra de trabajos surgidos en los talleres del Programa Ficciones Críticas, área de mediación del festival; y, durante una jornada, ofrecerá la experiencia de cámara estenopeica en carpa para infancias.

Formación y mediación para distintos públicos

Durante los meses previos al festival, el Programa Ficciones Críticas, área de mediación de StgoFoto, desarrolla iniciativas de mediación y formación dirigidas a infancias, jóvenes y personas mayores, cuyos resultados podrán conocerse durante el encuentro.

Los “Talleres de Fotografía Estenopeica Descubriendo la Luz” , a cargo de Verónica Soto, proponen detenerse a observar atentamente la luz y el registro del tiempo, invitando a niños y niñas a explorar la imagen fotográfica primaria y retratar su territorio, proporcionando una experiencia de mediación, al invitar a observar fenómenos de la luz y la formación de imágenes al interior de un estenopo o cámara gigante.

Los “Talleres de Correspondencias Visuales” , a cargo de Sofia Pucher y Francisca Lillo, fomentan la comunicación y la expresión creativa a través de la creación e intercambio de postales entre estudiantes de distintos establecimientos educacionales. Se realizaron en el Colegio Presidente José Joaquín Prieto, el Colegio María Inmaculada, el Instituto Comercial Blas Cañas y el Colegio Intercultural Trememn.

La segunda versión del “Club de Fotolibros para personas mayores” , a cargo de Macarena Quezada Bilbao, se lleva a cabo en la Sala Bibliomás del Palacio Pereira, donde se han reunido activos participantes que construyen relatos visuales a partir de sus archivos familiares.

Como parte de su programa formativo, StgoFoto desarrollará un Visionado de Proyectos en el que veinte maquetas de fotolibros previamente seleccionadas recibirán retroalimentación de especialistas de reconocida trayectoria como Rodrigo Villalón Ardison, de Ediciones Challa (Arica); el artista y curador chileno-francés Sergio Valenzuela-Escobedo; el artista colombiano José Ruiz, de Ediciones Réplica; la fotógrafa y docente chilena Zaida González Ríos; la curadora chilena Andrea Aguad; y el fotógrafo e investigador chileno Luis Weinstein.

Con esta programación, StgoFoto reafirma su compromiso con la circulación del fotolibro y el encuentro entre comunidades creativas de la región.

Coordenadas: StgoFoto 2026 se llevará a cabo entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago). La entrada es liberada.