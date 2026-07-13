¿Cómo impactan nuestro bolsillo las medidas de la mesa laboral?

Hay al menos un millón de personas y sus familias que no logran encontrar trabajo y lo están pasando mal. Por eso las 22 propuestas de la mesa de reactivación convocada por el gobierno despertaron tanta atención.

Los nudos complejos de las propuestas que afectan directamente el bolsillo del trabajador están en el fin a la indemnización por años de servicio, en la polifuncionalidad de las labores sugeridas y en un nuevo sistema de cálculo para la cantidad de horas trabajadas.

El documento propone de manera urgente una reforma al sistema de sala cuna. También, medidas para fortalecer la formación e incorporación de los jóvenes que están saliendo en masa al mercado laboral. Sin embargo, no profundiza en el desempleo de las personas mayores de 55 años, que hoy sí son un tema que debe ser abordado por la política pública.

Y hay un punto en el que hacen hincapié los expertos, que no se consideró en el documento: “Si se quiere revestir de legitimidad democrática un cambio en el modelo de relaciones laborales sin generar desconfianzas ni precarizaciones se requiere sumar a los trabajadores”. Y eso, hasta hoy, no se hizo.

Si quieres entender cómo te pueden afectar las medidas sugeridas por la mesa de reactivación laboral, revisa los a favor y los en contra de las distintas propuestas en este Punto por Punto de El Mostrador con Paulina de Allende-Salazar.