Gobierno destina $160 millones para construir medialuna en región del Ñuble

El Gobierno aprobó una inversión superior a los $160 millones para la construcción del ruedo de una medialuna en la comuna de Quirihue, en la región de Ñuble, iniciativa que será financiada a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

La información fue confirmada por el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien indicó que el proyecto ya cuenta con aprobación y que actualmente se encuentra a la espera del traspaso de los recursos para iniciar su ejecución.

En conversación con T13, la autoridad señaló que las obras deberían comenzar próximamente y aseguró que la iniciativa recibió respaldo de la comunidad. “Ningún vecino se opuso”, afirmó, agregando que están “todos felices”.

El proyecto contempla una inversión de $160.028.072 para la construcción del ruedo de la medialuna en el Parque Francés de Quirihue, capital de la Provincia del Itata.

Según lo informado, el recinto estará destinado al desarrollo del rodeo chileno y también podrá ser utilizado para otras actividades vinculadas a las tradiciones rurales y la vida comunitaria de la comuna.