Del desierto a la Patagonia: StgoFoto reunirá fotolibros de diversos territorios de Chile

¿Qué tienen en común el Alto Loa, la Patagonia, el Parque Nacional Conguillío, la costa de Valparaíso y las comunidades mapuche de Malleco?

Todos serán parte del recorrido que propone la quinta edición de StgoFoto, que entre el 30 de julio y el 2 de agosto reunirá en el Centro Cultural La Moneda a editoriales y colectivos provenientes de Santiago y también de distintas regiones de Chile.

La programación permitirá descubrir cómo el fotolibro se ha convertido en un espacio para documentar paisajes, relevar memorias locales y explorar las múltiples formas de habitar el territorio. El público podrá conocer proyectos que dialogan con el patrimonio natural y cultural del país, así como con las historias de las comunidades que lo conforman.

Fotografía con raíces en el norte

El recorrido comenzará en el norte con Ediciones Challa, de Arica, cuyo catálogo se ha especializado en la fotografía documental y la investigación visual del territorio andino. Con 12 años de trabajo, cruza archivo, memoria, patrimonio, ritualidad y experimentación visual, prestando especial atención a la macrozona andina entre Chile, Perú y Bolivia.

Por su parte, Lente Norte es un destacado encuentro fotográfico formativo con base en Iquique. Impulsa activamente la creación y publicación de fotolibros de autor, organiza talleres de narrativa visual y exposiciones. Y desde la Región de Antofagasta, llegará Alto Loa, la belleza oculta del desierto, un proyecto fotográfico y cultural de la autora atacameña Clara Espinoza Cavour, cuyo objetivo es visibilizar el patrimonio vivo de los pueblos originarios de la zona.

Desde Coquimbo, Letargo Editorial se focaliza en dar difusión a aquellos proyectos que trabajan sobre y para la imagen fotográfica con un sentido crítico. En una línea similar, 1621 Editores se orienta a fotolibros, libros de artista y proyectos visuales vinculados a la fotografía contemporánea, el archivo, la memoria y las prácticas críticas de la imagen.

La zona central como laboratorio editorial

La Región de Valparaíso tendrá una amplia presencia en la feria. Participarán FIFV Ediciones, sello del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, concebido como una plataforma de experimentación; el proyecto de Loreto Vergara Gálvez, basado en la memoria, la exclusión y las formas de resistencia, abordado desde la fotografía análoga y la construcción de relatos íntimos; así como Alerce Ediciones, que mezcla la edición con lo artístico y lo ecológico, desarrollando fotolibros, fanzines y ediciones limitadas con papeles reciclados, sistemas de impresión caseros, risografía, serigrafía y encuadernación artesanal.

Taller Cuadrado, editorial con base en la Región de O’Higgins, se dedica a la publicación y difusión de proyectos de autor, visibilizando la obra de fotógrafas y fotógrafos de regiones, promoviendo miradas diversas que nacen desde los territorios y fortaleciendo la producción editorial independiente en Chile.

Desde la misma zona, participará Foto Imaginario Ediciones, proyecto independiente dedicado a la fotografía de autor, el fotolibro y el libro de artista, espacio donde exploran cómo se entrelazan la imagen, la memoria, el territorio y la experiencia sensible.

El sur como memoria e identidad

El Colectivo Fronterizas es una destacada agrupación de mujeres fotógrafas principalmente de La Araucanía, enfocadas en la memoria, el diálogo intercultural y la mirada femenina. Conformado por Cecilia Hormazábal, Cristina Muñoz, Paty Pichun, Lissette Ruiz y Mabel Ruiz, celebraron sus 10 años de trayectoria recientemente y estarán en StgoFoto 2026.

La Región de Los Lagos estará representada por Lautaro Ediciones, que aborda la edición y la investigación en torno a las prácticas fotográficas contemporáneas y es dirigida por Cristian Ochoa, autor del fotolibro “El lado oscuro del río” sobre la grave contaminación que presenta el río Loa. Por su parte, Caption Magazine, revista fundada en Valdivia que reúne ensayos, entrevistas y reportajes sobre fotografía contemporánea. Aunque está arraigada en la cultura visual de Los Ríos, la publicación tiene un enfoque global.

El extremo sur también estará en StgoFoto con Trapananda Ediciones, de la Región de Aysén, orientada a la creación y difusión de publicaciones de autor vinculadas a la fotografía, la memoria y el territorio. Su catálogo reúne obras del fotógrafo aysenino Fabián España Rivera. Tras su fallecimiento en 2024, la editorial resguarda y proyecta su legado a través de fotolibros que ponen en valor la identidad y el patrimonio visual del sur austral de Chile.

Colectivos y publicaciones que amplían la escena

La programación también incluirá propuestas que exploran distintas realidades sociales y distintos formatos. La Cooperativa de Fotógrafas se articula como una red de apoyo y resistencia para mujeres, personas transgénero y no-binaries, apostando por la potencia colectiva.

Los fanzines también tendrán un lugar destacado. Desde la Región de Valparaíso llegarán Memorias de Papel y Brote Creativo Editorial Fotográfico. Desde el Biobío se suma La Ratonera Ediciones, un laboratorio que busca generar las condiciones necesarias a nivel discursivo, estético y contextual para que los proyectos fotográficos puedan materializarse en un formato impreso; así como Mirador, una editorial itinerante y especializada en la publicación de libros y fanzines de fotografía. Desde La Araucanía participará Héctor González, de Cunco, con una serie de publicaciones centradas en el Parque Nacional Conguillío y en las comunidades mapuche de la provincia de Malleco, junto al trabajo del fotógrafo angolino Camilo Tapia.

StgoFoto 2026 contará con una programación que incluye feria editorial, lanzamientos, conversaciones, visionados, exposiciones y una muestra de cine documental sobre fotografía.

Coordenadas: StgoFoto 2026 se llevará a cabo entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago). La entrada es liberada.