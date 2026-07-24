Se anula la roja que sacó la ministra Duco: despedida directora del IND regresará a su cargo

La directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes (IND), Lorena Castillo, volverá este lunes a desempeñarse como directora de Administración y Finanzas del organismo, luego de que fracasara el intento de la ministra del Deporte, Natalia Duco, por removerla en medio de la crisis generada por la realización del concierto de BTS en el Estadio Nacional.

El miércoles, a las 9:00 horas, Duco citó a Castillo a su oficina para solicitarle la renuncia. Entre los argumentos expuestos estuvo la “pérdida de confianza”, debido a las filtraciones y al clima interno generado durante la negociación con DG Medios, productora responsable del espectáculo.

La decisión se produjo tras semanas de cuestionamientos por la gestión del Gobierno frente al evento, que derivó en manifestaciones frente a La Moneda, críticas públicas y un conflicto que llegó hasta el comité político.

Según los antecedentes, Castillo había advertido previamente que la demora en adoptar una definición sobre el uso del Estadio Nacional podía transformarse en un problema para el Ejecutivo, alertas que terminaron cobrando relevancia cuando estalló la controversia.

Con la confirmación del concierto, la ministra buscaba realizar un cambio en la conducción del IND para marcar un nuevo rumbo en la cartera. Sin embargo, según The Clinic, la decisión encontró obstáculos que no estaban considerados.

El primero fue el rechazo que provocó al interior del Ministerio del Deporte y del propio IND, donde Castillo mantiene una buena evaluación y relaciones con distintos actores del deporte nacional. Durante la jornada se registraron diversos llamados manifestando desacuerdo con su salida.

El segundo factor fue su situación administrativa. Castillo fue seleccionada mediante el sistema de Alta Dirección Pública como directora de Administración y Finanzas antes de asumir la subrogancia en la dirección nacional, por lo que su desvinculación requería un procedimiento administrativo específico y no podía concretarse únicamente por decisión de la ministra.

Finalmente, este jueves se informó a la funcionaria que continuará ejerciendo su cargo como directora de Administración y Finanzas del IND.

En paralelo, el Ministerio del Deporte comunicó que la subrogancia en la dirección nacional del instituto quedó en manos de Juan Pablo Salgado.

Con ello, Lorena Castillo regresará este lunes al IND para retomar sus funciones, pese a que, según los antecedentes, la relación con la ministra Natalia Duco quedó deteriorada tras el episodio.