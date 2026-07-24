Escuela de Ballet del Municipal organiza primer Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Danza

La Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago se prepara para marcar un antes y un después en su historia. Bajo el liderazgo de su recientemente nombrada directora, Macarena Montecino, la emblemática institución dará vida al Primer Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Danza, un ambicioso proyecto que busca impulsar el diálogo, el intercambio artístico y la proyección internacional de las principales instituciones de formación de la región, convirtiendo Chile en un polo de enseñanza artística en la región.

Así, del 25 de julio al 27 de julio, la Escuela de Ballet del Municipal de Santiago será la anfitriona de un encuentro que contará con la participación de la Escuela Nacional de Formación Artística Sodre (Uruguay), el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Argentina), la Escola do Teatro Bolshoi no Brasil y la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso (Cuba).

El intenso programa de actividades contempla conferencias abiertas y espacios de reflexión y diálogo sobre temas como pedagogía, salud y bienestar, y proyección profesional; clases magistrales a cargo de Marie Josée Redont, profesora de la Ópera de París, y maestros de la Escuela de Ballet del Municipal de Santiago; clases demostrativas en el escenario principal del Teatro y una Gala de Escuelas Latinoamericanas, el 27 de julio, en la que cada institución presentará una obra o fragmento representativo de su identidad artística y pedagógica.

Se realizará además un claustro de directores de escuela de danza, mesa de trabajo de la que surgirá la Declaración de Santiago. En este documento, las instituciones participantes establecerán sus principios comunes, afianzarán su compromiso con la colaboración regional y sentarán las bases para la continuidad del encuentro, además de definir su próxima sede.

“América Latina es un continente con grandes distancias y realidades diversas que dificultan la cooperación. Y por eso estamos convencidos que desde el sector cultural podemos contribuir a estrechar relaciones entre nuestros países, con ideas como este encuentro. Agradecemos a cada una de las Escuelas que aceptaron esta invitación a compartir y conectar. Estamos sentando las bases de una red que esperamos, se establezca con fuerza para siga existiendo y desarrollándose en el tiempo como una manera de integrar la región a través de las artes, y en este caso, de la danza”, dice Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

“El encuentro no es solo un evento académico o artístico; es una instancia que contribuye a posicionar Chile como un polo de formación artística en la región. ¿Y por qué eso es importante? Porque busca construir algo que hoy no existe: Una red latinoamericana de escuelas de danza que de manera permanente permita la colaboración institucional, el intercambio pedagógico, la circulación artística, la movilidad estudiantil y docente, y la reflexión sobre la formación en danza en Latinoamérica”, dice Macarena Montecino, directora de la Escuela de Ballet y el Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago.

El encuentro también representa un puente entre la tradición latinoamericana y la Ópera de París, en el contexto de la alianza entre la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago y la Escuela de Danza de la casa de ópera francesa, y que hoy permite transmitir los preceptos franceses de la danza clásica a estudiantes de Chile y el resto de la región y generar una red de cooperación y desarrollo.

Sobre la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago

Actualmente dirigida por Macarena Montecino, la Escuela de Ballet del Municipal de Santiago fue fundada en 1960 por Irena Milovan, primera bailarina del Ballet de Arte Moderno, hoy Ballet de Santiago. Desde entonces ha sido un lugar de formación y semillero de artistas que han dedicado su vida a la interpretación y a la enseñanza del ballet clásico, algunos de los cuales han tenido la oportunidad de ser parte de las temporadas artísticas y de extensión cultural del Teatro Municipal de Santiago.

En 2023 el Teatro Municipal de Santiago y la Ópera de París firmaron un histórico convenio con el propósito de transmitir los preceptos franceses de la danza clásica a la Escuela de Ballet del Municipal de Santiago, así como a la comunidad de danza latinoamericana. Hoy, más de 700 estudiantes y docentes de todo el continente se han perfeccionado en cursos de verano y jornadas de puertas abiertas. El año pasado además nació el Ballet Juvenil del Municipal de Santiago, también bajo la dirección de Macarena Montecino, con el fin de fortalecer la experiencia escénica de los estudiantes, ampliar su proyección y llevar la danza a nuevos espacios.

Este 2026 comenzó una segunda etapa del acuerdo, que profundizará el proceso ya iniciado para el perfeccionamiento de docentes y alumnos, con miras a convertir la Escuela de Ballet del Municipal de Santiago en la primera del mundo autorizada a impartir enseñanza con la metodología de la Ópera de París.