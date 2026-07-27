Robots humanoides operan a un cerdo vivo por primera vez

Por primera vez, dos robots humanoides realizaron con éxito dos intervenciones quirúrgicas teledirigidas en animales vivos.

El ensayo preclínico abre la puerta a un cambio radical en el quirófano, especialmente para zonas remotas y con escasez de médicos, detalla un estudio publicado en la revista Nature.

Las operaciones consistieron en extirpar la vesícula biliar de un cerdo. En la primera, uno de los robots fue asistido por un humano. En la segunda, dos androides operaron solos.

Ambas intervenciones obtuvieron resultados satisfactorios, aunque la segunda presentó un pequeño derrame de bilis y una hemorragia superficial en el hígado.

Uso de sistemas robóticos en la medicina moderna

Los médicos ya usan sistemas robóticos que son fundamentales en algunas cirugías. Estas herramientas suelen estar equipadas con tres o cuatro brazos robóticos, instrumentos especializados y software propio.

Sin embargo, estos pueden pesar unos 800 kg, requieren un equipo numeroso para su instalación y ocupan un espacio considerable en los quirófanos, que normalmente deben adaptarse para poder albergarlos.

Ventajas de los robots humanoides en la medicina

Por el contrario, los robots humanoides tienen otras ventajas: son versátiles, móviles, más livianos y más compactos. El tipo de robot usado en el estudio, apodado “Surgie” por los investigadores, es el modelo G1 de la compañía china Unitree Robotics. Mide 1,50 metros, pesa 27 kg y tiene un precio que parte en los 15.000 euros.

La intervención de un robot humanoide “es tan precisa como una realizada con un sistema robótico quirúrgico teleoperado”, destaca Shanglei Liu, coautor y encargado de la teleoperación durante el estudio, en un comunicado de la Universidad de California San Diego.

Asimismo, agrega, pueden ser útiles en zonas remotas, entornos difíciles o con escasos recursos: “Cuesta una fracción del precio y ocupa una fracción del espacio en un quirófano. Por eso es fácil de instalar, ya sea en zonas rurales, en el campo de batalla o incluso en el espacio”, subraya Liu.

Otros beneficios que podría aportar el uso de robots en la medicina

Michael Yip, uno de los autores principales, apunta al problema de fondo que este tipo de tecnología podría resolver: la escasez global de cirujanos y las largas listas de espera que enfrentan los pacientes.

“Los robots humanoides autónomos y controlados a distancia tienen un potencial real para ampliar el acceso a intervenciones quirúrgicas críticas a las que, de otro modo, los pacientes no tendrían acceso”, explicó.

“Esto puede ayudar a hacer frente a la crisis sanitaria no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo”, añadió.

El robot fue capaz de mejorar su desempeño

Al principio no fue sencillo. Los investigadores debieron recalibrar y ajustar a los robots varias veces durante la intervención.

La primera cirugía laparoscópica robótica de este tipo duró seis horas. No obstante, con práctica y calibración, el mismo procedimiento pudo completarse en unos 30 minutos.

“Nos sorprendió lo bien que Surgie se integraba en nuestro espacio y flujo de trabajo”, afirmó Nikita Thareja, coautora del estudio.



El quirófano del futuro

“Los robots humanoides tienen un futuro prometedor en el ámbito de la cirugía”, opina Yip. Ahora, el equipo ya tiene clara la siguiente etapa: “Uno de nuestros objetivos es desarrollar un asistente quirúrgico autónomo”, indica el coautor.

La otra gran meta, concluye, es “crear un quirófano del futuro, en el que los robots humanoides y los seres humanos trabajen codo con codo como un equipo integrado”.