Al Pan Pan: aprobación del Congreso a la megarreforma no la termina de sacar del pantano

El gobierno impulsa indicaciones al proyecto de Ley de Remuneraciones de Carabineros, el cual contempla cambios administrativos a fin de aumentar la presencia policial en las calles en más de mil efectivos.

La iniciativa además considera triplicar el estipendio de los alumnos de esta policía y un nombramiento anticipado; compensaciones y bonos para quienes trabajen en comunas de riesgo; inversión en equipo de protección y tecnología; y un sistema para medir la eficiencia del despliegue en terreno.

Cabe recordar que en los últimos años, carabineros ha disminuido de manera importante su dotación, pasando de casi 44 mil en 2020 a 38 mil en 2025, vale decir, casi 6 mil efectivos menos.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: analizamos este tema junto al abogado, exfiscal, director del centro de estudios en seguridad y crimen organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo.

En paralelo, la ley miscelánea deberá esperar hasta agosto para ver la luz, luego que el gobierno le quitara la urgencia al no tener los votos asegurados en el senado para aprobar las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones, que se había acordado en comisión mixta.

En paralelo, están los vetos del ejecutivo al anatocismo y el olvido financiero, mientras la oposición ya presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria y los cambios al modelo de Resolución de Calificación Ambiental.

Conversamos este tema junto al economista y exministro de hacienda, Nicolás Grau.