Empieza x Acá: analizamos las revelaciones sobre La Moneda de la exministra Mara Sedini
La reaparición de Mara Sedini, con críticas al Gobierno y denuncias de sabotaje durante su gestión, reactivó el debate político en medio de un nuevo tropiezo del Ejecutivo: el retraso de la ley miscelánea y la disputa por sus principales reformas y vetos en el Congreso.
La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, reapareció la semana pasada en el programa Sin Filtros —espacio donde anteriormente integró el panel—, donde, al cabo de unos minutos de haber comenzado la entrevista, ya había comenzado a asegurar sabotajes durante su gestión.
No realizó una autocrítica, sino que apuntó directamente al contra la moneda y parte del oficialismo. Como era de esperarse, estas declaraciones no pasaron desapervibidas.
En paralelo, la ley miscelánea deberá esperar hasta agosto para ver la luz, luego que el Gobierno le quitara la urgencia al no tener los votos asegurados en el senado para aprobar las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones, que se había acordado en comisión mixta.
Además, están los vetos del Ejecutivo al anatocismo y el olvido financiero, mientras la oposición ya presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria y los cambios al modelo de Resolución de Calificación Ambiental.
Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: conversamos sobre estos temas con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.