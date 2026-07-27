Un viaje al origen de la imagen: StgoFoto invita a descubrir el Estenopo en familia

Una actividad familiar de StgoFoto 2026 es la experiencia de conocer la Estenopo: cámara gigante. A cargo de la fotógrafa y tallerista Verónica Soto Carvajal, esta iniciativa es gratuita para niñas, niños y sus familias.

Se podrá participar el sábado 1 de agosto, entre las 12:00 y 16:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda, ubicado en Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. Más sobre la programación, en la cuenta de instagram @stgofotoferia

El Estenopo es una estructura móvil y plegable que funciona simultáneamente como mirador, captador de imágenes y laboratorio fotográfico inmersivo. Se podrá ingresar al interior de esta cámara gigante para observar en vivo cómo se forman las imágenes.

En la misma línea analógica, se podrá recorrer una exposición de los resultados del Taller de Fotografía Estenopeica “Descubriendo la Luz”, realizado con niños, niñas y adolescentes del Programa Polos de la Infancia de la Municipalidad de Santiago. Más sobre estos talleres en la cuenta de instagram de Ficciones críticas.

Sobre StgoFoto

La quinta versión de StgoFoto se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, con entrada liberada. El encuentro reunirá editoriales, colectivos y proyectos de distintos países de América Latina en una programación que marcará el inicio del Mes de la Fotografía e incluirá feria de fotolibros, exposiciones, conversaciones, lanzamientos editoriales, formación, mediación cultural y una muestra de cine documental dedicada a destacadas figuras de la fotografía.

Coproducido por FLACH Librería y el Centro Cultural La Moneda, y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), StgoFoto se ha consolidado como un espacio para la circulación del fotolibro y el intercambio entre comunidades creativas, editoriales y públicos, fortaleciendo el desarrollo de la fotografía y la edición en la región.

En esta edición colaboran las Embajadas de Brasil y Argentina en Chile, la Cineteca Nacional de Chile, Bibliometro, Zarricueta Impresores, Escuela de Imagen y Comunicación Alpes, Instituto Profesional Arcos y Sony Latin America.