Liga de Primera: Colo Colo sigue como líder en el inicio de la segunda rueda y la U alcanza a la UC

La segunda rueda de la Liga de Primera comenzó con movimientos en la parte alta de la tabla. Colo Colo aprovechó el tropiezo de Universidad Católica para consolidarse como líder exclusivo del campeonato, mientras Universidad de Chile sumó un nuevo triunfo y alcanzó a los cruzados en puntaje.

El Cacique derrotó por 3-1 a Deportes Limache en el Estadio Monumental y llegó a 39 puntos, gracias a los goles de Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y Felipe Raipán. El descuento de Daniel Castro, mediante lanzamiento penal, no alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro.

La gran sorpresa de la jornada se produjo en el Claro Arena, donde Universidad Católica dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó igualando 3-3 frente a Deportes La Serena.

Los cruzados se pusieron rápidamente arriba con anotaciones de Fernando Zampedri y Eugenio Mena, pero el ingreso de Gonzalo Figueroa cambió el desarrollo del partido y permitió la remontada parcial de los serenenses. Finalmente, un tiro libre de Zampedri, desviado en la barrera, evitó la derrota de los dirigidos por Tiago Nunes.

Universidad de Chile, en tanto, derrotó por 2-1 a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida y alcanzó los 27 puntos, igualando la línea de Universidad Católica.

Eduardo Vargas fue una de las figuras del compromiso al asistir a Agustín Arce en la apertura de la cuenta y luego marcar el gol del triunfo, después del empate transitorio convertido por Federico Mateos.



Otro equipo que avanzó en la tabla fue Ñublense, que superó por 2-0 a Palestino bajo una intensa lluvia en Chillán.

Los goles de Sebastián Valencia y Lucas Molina le permitieron al cuadro chillanejo llegar a 25 unidades y desplazar precisamente a Palestino del cuarto lugar.

En la parte baja, Deportes Concepción confirmó su buen momento al imponerse por 2-0 sobre O’Higgins en el Ester Roa Rebolledo.



Joaquín Larrivey, de penal, e Ignacio Pinilla anotaron los goles que permitieron al conjunto penquista alejarse de la zona de descenso.

Otro duelo destacado fue el empate 3-3 entre Huachipato y Cobresal en Talcahuano.

Los acereros comenzaron ganando, pero el conjunto dirigido por Gustavo Huerta dio vuelta el marcador con goles de Steffan Pino, Julián Brea y un autogol de Nicolás Vargas. Sin embargo, Huachipato reaccionó en el tramo final y rescató un punto gracias a las anotaciones de Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano en los descuentos.

La fecha no pudo completarse debido al sistema frontal que afecta a parte del país. El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción fue suspendido, mientras que el encuentro entre Unión La Calera y Everton está programado para este lunes 27 de julio, a las 19:00 horas.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 16 39 +19 Libertadores 2 Universidad Católica 16 27 +15 Libertadores 3 Universidad de Chile 16 27 +8 Duelo “Chile 4” 4 Ñublense 16 25 +1 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 15 24 +4 Sudamericana 6 Huachipato 16 24 +1 Sudamericana 7 Palestino 16 24 0 Sudamericana 8 Everton 15 22 +4 – 9 Deportes Limache 16 21 +5 – 10 O’Higgins 16 20 -5 – 11 La Serena 16 19 -4 – 12 Universidad de Concepción 15 19 -13 – 13 Deportes Concepción 16 17 -7 – 14 Audax Italiano 16 16 -4 – 15 Cobresal 16 14 -10 Descenso 16 Unión La Calera 15 12 -14 Descenso