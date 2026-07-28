La Unesco declara Patrimonio Mundial los teatros de ópera de la Amazonía brasileña

La Unesco decidió este lunes declarar como Patrimonio Mundial los dos lujosos teatros de ópera erigidos en medio de la Amazonía brasileña, con estilos arquitectónicos y materiales europeos, que simbolizan la riqueza de la llamada Belle Époque en la mayor selva tropical del mundo.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura tomó esta decisión sobre el conjunto arquitectónico compuesto por el Teatro Amazonas (1896), en Manaos, y el Theatro da Paz (1878), en Belém, durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán.

La delegación brasileña destacó durante la asamblea, retransmitida en directo, que esta inscripción tiene “una importancia particular” porque constituye la primera vez que un bien cultural ubicado en la Amazonía de Brasil se suma a la lista.

Logro histórico

El presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, Deyvesson Israel Alves Gusmão, destacó que este “logro histórico” supone el reconocimiento de que, además de constituir un paradigma de patrimonio natural y ambiental, la Amazonía es productora de culturas, memorias e identidad.

“Se trata, por tanto, de un sitio patrimonial que muestra al mundo la riqueza de la diversidad cultural de la Amazonía brasileña”, declaró. Estos espacios no solo acogen representaciones de ópera y producciones teatrales, sino actividades de una amplia variedad artística, como la danza carimbó, jazz o cine.

Ambos teatros fueron construidos a finales del siglo XIX en los dos mayores centros urbanos de la Amazonía con los recursos generados por el auge de la explotación del caucho, cuando la demanda mundial del látex convirtió a la región en uno de los principales polos económicos de Brasil y permitió reproducir en el trópico el refinamiento cultural y arquitectónico europeo.

La odisea para levantar esas construcciones en una región aislada y rodeada por la selva, adonde prácticamente todos los materiales debían llegar por barco tras cruzar el Atlántico y remontar el río Amazonas, inspiró incluso la célebre película alemana ‘Fitzcarraldo’ (1982), cuyo protagonista sueña con construir un teatro de ópera en la selva.

Ambos edificios acogieron durante décadas compañías de ópera, orquestas y artistas europeos que llegaban hasta la Amazonía atraídos por la riqueza de la región, convirtiéndose en símbolos del intercambio cultural entre América y Europa en los siglos XIX y XX.

Otros sitios

El monte Olimpo de Grecia y las playas de Normandía, en el norte de Francia, escenario del desembarco de las fuerzas aliadas en la mayor invasión anfibia de la historia hacia el final de la II Guerra Mundial, también fueron incorporadas este domingo.

La Unesco destacó que la montaña más alta de Grecia, en la que los antiguos griegos ubicaron el hogar de sus dioses, se convirtió en un punto de referencia central para su mitología, al tiempo que presenta impresionantes formaciones geológicas.

“A partir de hoy, el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad”, celebró el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Facebook. “La inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional”, agregó.

En cuanto a Francia, la agencia de Naciones Unidas declaró como Patrimonio Mundial a las playas del histórico desembarco, que conservan restos de los acontecimientos de 1944, como baterías de artillería y refugios de la resistencia. También incluyó a las fortalezas reales de Languedoc, en el sur francés, conformadas por un grupo de ocho castillos medievales.

Teatros de condominio italianos

Entre otras de las incorporaciones patrimoniales anunciadas por la Unesco figuran los denominados teatros italianos de estilo condominio, un conjunto de propiedad colectiva y financiación público-privada de los siglos XVIII y XIX en el centro del país.

Se trata de construcciones arquitectónicamente representativas del neoclasicismo con influencias del barroco tardío que permitieron a los autoridades locales y residentes colaborar en su construcción. Este sistema impulsó el crecimiento de una extensa red cultural, proporcionando nuevos espacios para la burguesía emergente y ampliando el acceso público a las artes escénicas.

Arquitectura del finés Aalto y castillo iraní de Alamut

La obra del finlandés Alvar Aalto, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, también se convirtió en Patrimonio de la Humanidad durante la jornada. El conjunto arquitectónico de 13 edificios, formado por estructuras cívicas, comunitarias y residenciales repartidas por el país nórdico, ejemplifica el movimiento moderno y su respuesta a las necesidades sociales.

En el continente asiático, se agregó a la lista patrimonial el Castillo de Alamut, entre las montañas de Alborz, en el norte de Irán. La delegación iraní, que manifestó durante una intervención retransmitida en directo que esta red fortificada es una imagen de la resiliencia y resistencia del país, aprovechó la ocasión para denunciar los daños a monumentos protegidos en el marco de la guerra en curso con Estados Unidos.

Los anuncios se unen a otros previos, como los de de la reserva marina de Áqaba, en Jordania; la reserva natural emiratí de Wadi Wurayah, en Emiratos Árabes Unidos, o las medinas de las Islas Comora, también declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.