Diputados gastan millones en arriendos de vehículos y reparan autos propios con dinero público

Aunque desde el gobierno de José Antonio Kast se ha llamado a la austeridad, son justamente los diputados del Biobío más cercanos al mandatario quienes lideran el gasto en torno a arriendo de vehículos. Aquí Biobío solicitó a la Cámara, vía transparencia, los gastos vehiculares de los diputados de la región durante 2025, año de campaña electoral. Según el informe enviado por el organismo, entre los 13 representantes de los distritos 20 (Provincia de Concepción) y 21 (Provincias del Biobío y Arauco) sumaron un gasto anual de $ 92.463.000 en alquiler de automóviles.

El ranking de gasto de 2025 para arriendos de vehículos de nuestros diputados fue el siguiente:

Sergio Bobadilla (UDI): $20.446.757

Flor Weisse (UDI): $15.480.000

Cristóbal Urruticoechea (PNL): $14.130.758

Francesca Muñoz (PSC): $11.689.442

Roberto Arroyo (PSC): $8.624.071

Leonidas Romero (PNL): $8.378.429

Marlene Pérez (Ind-UDI): $7.810.478

Félix González (PEV): $5.903.504

Estos diputados alquilaron todos los meses del año, a excepción de Félix González que no registra arriendos en el mes de febrero. Por su parte, Eric Aedo (DC), María Candelaria Acevedo (PC), Joanna Pérez (Demócratas), Clara Sagardía (FA) y Karen Medina (PDG) no registraron arriendos con fondos públicos en el período solicitado.

Además, hubo seis diputados que en 2025 solicitaron fondos a la Cámara para la mantención de sus autos particulares. Ellos son Joanna Pérez ($2.439.760), Flor Weisse ($1.142.400), Marlene Pérez ($973.862), Clara Sagardía ($811.104), Félix González ($390.607) y Roberto Arroyo ($229.030). Los casos de Weisse, Marlene Pérez, Arroyo y González son los que más llaman la atención, ya que este gasto se suma al que ya registraban por arriendo de vehículos.

Mediante la solicitud de transparencia, también revisamos los gastos rendidos por pagos de peaje y tag. En este ítem llamó la atención que en un mismo distrito los montos tienen altas diferencias. Por ejemplo en el 21, donde hubo más costos por este ítem, Flor Weisse solicitó el reembolso de $1.800.000, Urruticoechea $1.702.900, Sagardía $1.254.209, Medina $33.100, mientras que Joanna Pérez no solicitó reintegro, según la respuesta enviada por la Cámara.

En cuanto a taxis, solo dos diputados registraron gastos a cargo del Estado. Karen Medina por $1.965.000 y Francesca Muñoz por $915.241. Los diputados rinden estos costos (arriendo de autos, tag y peajes, mantención de vehículo particular y taxis) dentro de sus “gastos operacionales”, lo cual está permitido en la normativa de la Cámara.

Aquí Biobío envío consultas a los diputados en ejercicio nombrados en esta nota sobre estos gastos. Tres respondieron. Sergio Bobadilla explicó que arrienda dos vehículos: uno para movilizarse en el distrito y otro para viajar desde Santiago hasta Valparaíso. “Es importante señalar que todos los años los gastos y operaciones asociados a nuestra labor parlamentaria son sometidos a procesos de auditoría, los cuales hemos superado satisfactoriamente, acreditando el correcto uso de los recursos conforme a la normativa vigente“, señaló.

Por su parte, Joanna Pérez manifestó que en su caso, el gasto de mantención es por el alto uso que hace de su vehículo para desplazarse en su distrito y de Santiago a Valparaíso. “Nunca he utilizado arriendo de vehículos, que significaría un costo cercano a $ 6 millones al año por cada uno. Tampoco he rendido gastos por TAG ni por cambios de neumáticos. Incluso, en 2025 sufrí la pérdida total de un vehículo que utilizaba para el trabajo parlamentario en el distrito, debiendo reemplazarlo, lógicamente con recursos propios“.

En tanto, Cristóbal Urruticoechea manifestó que la normativa les permite arrendar hasta dos vehículos, con un tope máximo mensual –este 2026– de $2.695.764. Por lo anterior, afirmó que “el gasto incurrido por este diputado se sitúa significativamente por debajo de dicho margen“. Urruticoechea explicó que uno de los vehículos alquilados lo usa para transportarse entre Santiago y el Congreso, mientras que el otro lo emplea en su distrito.