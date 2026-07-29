Magallánico, aceptado en semillero de la Fórmula 1, busca reunir fondos tras suspensión de Becas Chi

Felipe Canales fue admitido en la Universidad Oxford Brookes, una de las instituciones británicas más reconocidas por su vínculo con el automovilismo de competición. Sin embargo, el ingeniero magallánico necesita reunir cerca de $50 millones para concretar el posgrado que podría acercarlo a su meta de trabajar en la Fórmula 1, luego de que este año fueran suspendidas las nuevas convocatorias de Becas Chile para estudios de magíster en el extranjero.

El monto considera cerca de $23 millones de arancel y otros $27 millones para alojamiento, alimentación y transporte durante su estadía en Inglaterra, además de los costos del pasaje, la visa y el seguro médico. Ante la falta de financiamiento estatal, Canales evalúa recurrir a un crédito y comenzó a buscar apoyo de empresas y aportes particulares.

Oxford Brookes se encuentra en el denominado “Valle del Automovilismo”, donde se concentra parte importante de la industria británica de competición. Su programa le permitiría especializarse y participar en Fórmula Student, instancia en que los alumnos diseñan y construyen un monoplaza, adquiriendo experiencia valorada por equipos y categorías profesionales.

Canales estudió en el Liceo Juan Bautista Contardi y posteriormente cursó Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica Federico Santa María gracias a una beca. También se ha preparado mediante cursos de dinámica vehicular y programas impartidos por profesionales vinculados con equipos como Audi y Haas.

El ingeniero Felipe Canales busca abrir un camino inédito para Magallanes, una región sin industria automovilística de competición, demostrando que el talento formado en la educación pública regional puede acceder a espacios tecnológicos y profesionales de alcance mundial.