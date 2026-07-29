Serie sonora reconstruye la vida de Pedro Lemebel a través de su voz

Durante décadas, Pedro Lemebel fue mucho más que un autor de libros: fue una voz política, queer, marginal, erótica, radial y profundamente popular. Una voz que creció entre boleros, Beatles y tangos. Que descubrió el arte y las letras, saltando de la performance al papel, del papel a la radio y, desde ahí, a los escenarios que lo transformaron en el fenómeno cultural que es hoy.

Sobre esa premisa se construye Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel, una serie biográfica de seis episodios que explora sus múltiples facetas como profesor de artes, performer en Las Yeguas del Apocalipsis, locutor en Radio Tierra, militante de las disidencias, el personaje público y el escritor que convirtió la oralidad en una forma de hacer literatura.

Una producción basada en material sonoro inédito

Por primera vez, una publicación sobre el autor reúne un valioso conjunto de registros inéditos, que provienen del archivo personal de Constanza Farías, su amiga y sonidista en decenas de lecturas públicas, quien además realizó una asistencia sonora en este proyecto. Estos audios presentan la intimidad de Lemebel y su preparación antes de perder su herramienta de trabajo: la voz.

El relato también se construye a partir de un amplio trabajo de investigación periodística y de más de 50 entrevistas originales con quienes compartieron distintos momentos de su vida y su obra: Pía Barros, Sergio Parra, Francisco Casas, Jovana Skármeta, Pamela Jiles, Jaime Lepé, Pedro Marínello, Joanna Repossi, Tevo Díaz, Faride Zerán, el Che de los Gays, Álvaro Hoppe, y otras voces que ayudan a dibujar la complejidad de un artista imposible de reducir a una sola definición.

La serie fue escrita por el periodista Pedro Bahamondes, quien además lideró la investigación con el apoyo del periodista Sebastián del Pedregal. Dirigida y narrada por Trinidad Piriz, directora de Podium Podcast Chile, con el diseño sonoro y música original a cargo de Luciano Correa.

“Siempre quisimos alejarnos del monumento. La investigación estuvo orientada a recuperar a Pedro Lemebel desde su dimensión más humana. Partimos del instante en que comenzaba a perder aquello que había definido toda su obra: la voz. Desde ahí, emprendimos un viaje hacia atrás para entender cómo se había levantado ese discurso capaz de enfrentarse a la dictadura, a la transición, a la homofobia y a tantas otras formas de exclusión. Quizás por eso su voz sigue viva: porque las preguntas que hizo siguen siendo las nuestras”, dijo Pedro Bahamondes.

Un reconocimiento a la figura de Pedro Lemebel

En un año en que la figura de Pedro Lemebel vuelve a ocupar un lugar central en la escena cultural —con nuevas publicaciones, exposiciones, proyectos y homenajes—, Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel abre un territorio que hasta ahora no había sido explorado, la voz que luchó por seguir existiendo mientras su cuerpo comenzaba a apagarse.

Por su parte, Alejandra Martí, directora ejecutiva de GAM, afirmó: “Este programa conjunto con Podium Podcast es clave para nosotros, porque nos conecta con una de las líneas programáticas fundamentales que hemos impulsado desde GAM este año: Ideas y pensamiento, la cual fortalece el rol de nuestro centro cultural en el campo de la divulgación”, añadiendo que “Pedro Lemebel, artista multidisciplinar que se desenvolvió en varias facetas, es una de las figuras más importantes a nivel latinoamericano quien, además, a través de su propia voz y creatividad reivindicó el rol de espacio público, tan propio de nuestro centro cultural”.

El equipo de Podium Podcast Chile es responsable, también, de otras exitosas producciones Corderos, ¿Quién mató a Anna Cook?,Necesito poder respirar: La historia de Jorge González y Rey del Oro, las que, al igual que esta nueva producción, constituyen un valioso aporte al patrimonio cultural de Chile, que trasciende generaciones