Bachelet enfrenta primera votación preliminar por la Secretaría General de la ONU

La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas enfrentará este jueves 30 de julio su primera prueba ante el Consejo de Seguridad, que realizará una votación preliminar para medir el respaldo a los seis aspirantes al cargo.

El sondeo se desarrollará bajo reserva entre los países miembros de la instancia, después de meses de reuniones y debates protagonizados por quienes compiten por suceder al actual secretario general, António Guterres.

La consulta no tendrá carácter oficial ni entregará un resultado definitivo. Sin embargo, permitirá identificar posibles vetos contra alguna candidatura y evaluar el piso político con que cuenta la opción de Bachelet.

La señal de los vetos

El proceso tiene como antecedente la elección de Guterres, quien fue el candidato con mayor respaldo y no acumuló más de tres votos de “desaconsejo” durante las cinco votaciones preliminares realizadas antes de su designación.