Kast retoma agenda por sistema frontal y anunciará plan de reconstrucción en Atacama

El Presidente José Antonio Kast retomó su agenda enfocada en la emergencia por el sistema frontal que afectó a las regiones de Coquimbo y Atacama, luego de regresar desde Perú, donde asistió a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori.

Tras aterrizar en el aeropuerto Desierto de Atacama, el Mandatario se trasladó a la región para encabezar una mesa técnica destinada a evaluar el avance de la respuesta frente a la emergencia y coordinar las próximas acciones de recuperación.

Según información conocida por radio Biobio, este miércoles, cerca de las 13:00 horas, el jefe de Estado encabezará en Vallenar un anuncio en materia de reconstrucción junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Durante la reunión realizada en Atacama, Kast recibió un balance actualizado de la emergencia y revisó las medidas destinadas a recuperar la conectividad, restablecer los servicios básicos y apoyar a las familias afectadas por las lluvias.

La coordinación estuvo centrada especialmente en la provincia del Huasco, donde continúa vigente el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

En la instancia participaron la delegada presidencial regional, los delegados presidenciales provinciales, el jefe de la Defensa Nacional (Jedena), el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), además de otras autoridades regionales y locales.

El Mandatario revisó junto a las autoridades el estado de la conectividad, el acceso a los servicios básicos y el avance en la recuperación de viviendas e infraestructura dañadas por las precipitaciones.

El balance regional actualizado da cuenta de 501 personas damnificadas, 81 albergadas, 256 aisladas, dos personas fallecidas, además de 262 viviendas con daño menor, 129 con daño mayor y 38 viviendas destruidas.

Según lo informado durante la reunión, las próximas etapas de la respuesta estarán enfocadas en recuperar la conectividad, restituir los servicios esenciales y fortalecer el apoyo a las familias afectadas, con el objetivo de avanzar en el proceso de reconstrucción de la región.