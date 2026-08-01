Postulan a Roberto Bravo al Premio Nacional de Artes Musicales 2026

La Universidad Central de Chile oficializó durante el mes de julio la postulación de su académico Roberto Bravo González al Premio Nacional de Artes Musicales 2026, máximo galardón que el Estado otorga a quienes han contribuido con el desarrollo de la cultura nacional.

A la fecha, la iniciativa ha reunido diversos apoyos entre los que destacan, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle; veintitrés Premios Nacionales de Chile de distintas disciplinas, Radio Beethoven y destacadas figuras del ámbito de la cultura como el artista visual Mario Toral, la soprano Verónica Villarroel, la pianista Mahani Teave y la exministra de Cultura Paulina Urrutia.

La postulación destaca los méritos por los cuales se estima que el maestro Bravo es merecedor de este reconocimiento, haciendo referencia a su virtuosismo como intérprete, pero también a su labor social y cultural a través de la fundación homónima con la cual ha apoyado a decenas de jóvenes talentos musicales de Chile sin recursos financieros.

Asimismo, reconoce el aporte que el profesor ha tenido para los estudiantes de la Universidad Central, quienes han podido ser parte de la cátedra «Música y Poesía» que el maestro Bravo imparte desde 2019 como parte de los cursos Sello Institucional de la Vicerrectoría Académica de la institución académica, además del impacto en la comunidad al contar con un referente de la cultura de nuestro país.

La postulación del pianista releva el aporte humanitario que el pianista ha desarrollado en las más diversas circunstancias del país, siendo un constante apoyo ante diferentes causas que le han convocado, como lo fueron los conciertos en las ciudades de Santa Cruz y Constitución tras el terremoto de 2010, el efectuado en el campamento donde se trabajaba para rescatar a los 33 mineros, los conciertos por la Paz, entre muchas otras instancias que lo han convocado a sumarse.

Premios Nacionales de Chile que adhieren a la postulación

Juan Pablo Izquierdo Fernández. Premio Nacional de Artes Musicales 2012

Miryam Singer González. Premio Nacional de Artes Musicales 2020

Elisa Avendaño Curaqueo. Premio Nacional de Artes Musicales 2022

Fernando García Arancibia. Premio Nacional de Artes Musicales 2002

Isabel Allende Llona. Premio Nacional de Literatura 2010

Hernán Rivera Letelier. Premio Nacional de Literatura 2022

Elicura Chihuailaf Nahuelpan. Premio Nacional de Literatura 2020

Sergio Campos Ulloa. Premio Nacional de Periodismo 2011

Ascanio Cavallo Castro. Premio Nacional de Periodismo 2021

María Victoria Peralta Espinosa. Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019

Nolfa Ibáñez Salgado. Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021

Sonia Montecino Aguirre. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013

José Rodríguez Elizondo. Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2021

Jaime Vadell Amión. Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Francisco Gazitúa Costabal. Premio Nacional de Artes Plásticas 2021

Paz Errázuriz Korner. Premio Nacional de Artes Plásticas 2017

Alejandro “Mono” González. Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

Fernando Monckberg Barros. Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 1998

José Maza Sancho. Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999

María Teresa Ruiz González. Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997

Dora Altbir Drullinsky. Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019

Guido Garay Brignardello. Premio Nacional de Ciencias Exactas 2017

Mario Hamuy Wackenhut. Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015