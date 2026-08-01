“Es un hecho grave”: Alí Manouchehri sobre disparos a municipalidad de Coquimbo

Tras la denuncia por tres impactos de bala registrados durante la jornada del viernes en dependencias de la Municipalidad de Coquimbo, la Fiscalía de Flagrancia de la Macrozona Norte instruyó una serie de diligencias investigativas,

De acuerdo con los antecedentes reunidos hasta ahora, personal de seguridad del edificio municipal escuchó tres detonaciones que, preliminarmente, corresponderían a disparos efectuados con un arma de fuego.

Durante las primeras diligencias, además, fue encontrado uno de los proyectiles percutados y se investiga el impacto de otro disparo que habría alcanzado una de las garitas del recinto.

La fiscal Yocelyn Weisser dispuso que la investigación quede a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, con apoyo del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de la institución. Asimismo, ordenó la adopción de medidas de protección para el personal municipal mientras se desarrollan las diligencias.

Tras conocerse el ataque, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, calificó lo ocurrido como un hecho de máxima gravedad y aseguró que el municipio colaborará con la investigación.

“Es un hecho grave y lo estamos tratando con toda la seriedad que corresponde. Los antecedentes ya están en manos de la Fiscalía, que realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Vamos a colaborar plenamente y esperamos una investigación rápida, rigurosa y que determine quiénes son los responsables”, indicó.

El jefe comunal sostuvo además que, por ahora, no existen antecedentes para atribuir responsabilidades. “No sabemos todavía quién está detrás de este hecho y no vamos a especular, pero quiero ser muy claro, atacar un edificio público es atacar a Coquimbo y a cada vecino que espera que su municipio pueda trabajar con seguridad y sin amenazas“.

Finalmente, Manouchehri aseguró que el episodio no alterará el funcionamiento del municipio. “Si alguien pretende intimidarnos, les respondemos con más trabajo. Hoy el municipio abrió a su hora, nuestros equipos siguen en terreno”, añadió.