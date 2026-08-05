Agosto en Teatro Mori: humor, grandes historias y cartelera familiar que se toma las cuatro salas
Teatro Mori recibe agosto con una programación diversa que recorre sus salas de Bellavista, Recoleta, Parque Arauco y Vitacura. Drama, comedia, música, stand up y espectáculos para las familias se encuentran en una cartelera que invita a públicos de distintas edades.
El mes estará marcado por la continuidad de dos exitos de temporada: DRUK, adaptación teatral de la película danesa Otra ronda, dirigida por Álvaro Viguera y protagonizada por Jaime Omeñaca, Ricardo Fernández, Álvaro Espinoza y Luis Cerda; y Empieza con D, siete letras, comedia dramática de Juan José Campanella y Ceci Monti, dirigida por Alexis Moreno, con Bastián Bodenhöfer, Marcela del Valle, César Sepúlveda y Miya Li.
La programación también incorpora nuevas temporadas y funciones especiales. En Mori Recoleta, Cebolla presenta una varieté de teatro, música y humor que rinde un homenaje kitsch a las telenovelas, el melodrama, los amores tóxicos y las canciones inolvidables. La sala recibirá, además, a Felipe Avello con dos funciones de su espectáculo de monólogos, marcado por la improvisación, la cercanía y la participación del público.
A fines de mes llegará a Recoleta Puerto de amores, una comedia musical romántica y familiar ambientada en una caleta chilena de mediados del siglo XX. Con música en vivo, humor y ritmos como el bolero, el swing, el foxtrot y los valses porteños, el montaje celebra la memoria, el amor y la identidad popular chilena.
En Mori Parque Arauco, Felipe Izquierdo recupera a uno de sus personajes más emblemáticos con La Elvira. Más enamorada que nunca, pero esta vez de la vida, Elvira regresa para revisar sus afectos, reencontrarse con su familia y enfrentar esta nueva etapa con humor, ironía y amor propio.
El actor y comediante también estará presente en Mori Vitacura con Soy el único que no me conozco, un stand up en el que cuestiona la realidad cotidiana, las expectativas y la sospecha de que todo podría formar parte de un gran complot.
FAMFEST llega a las cuatro salas de Teatro Mori
Durante agosto, Teatro Mori será también una de las sedes de FAMFEST 2026, con montajes provenientes de distintas regiones del país y propuestas dirigidas desde la primera infancia hasta públicos familiares.
La programación incluye títeres, marionetas, música, máscaras, teatro visual, comedia del arte y espectáculos musicales. Algunas funciones contarán con interpretación en Lengua de Señas Chilena, como Rojo, la historia de un crayón y El viaje de la Paz, ampliando las posibilidades de acceso y participación de las familias.
Entre los montajes familiares destacan Imaginaria, una experiencia escénica para niñas y niños de cero a cuatro años; Yo soy un Oso, basada en la historia de un oso que debe recuperar su identidad frente al avance de una fábrica; y Tappabuchi, el origen del payaso, que recorre el mundo de la comedia del arte y el circo.
También forman parte de la programación El país de las maravillas, una versión inspirada en Lewis Carroll que pone en valor el paisaje y el patrimonio de la Patagonia; Golden: las Guerreras del KPOP Tributo, con doce artistas, coreografías y música; y El monstruo triste tras la puerta secreta, un estreno sobre la valentía de la infancia y la importancia de nombrar aquello que duele.
Programación por sala
MORI BELLAVISTA
Amantes, Parejas Disparejas Del 7 al 29 de agosto.
Viernes y sábado, 20:30 horas. Entrada general: $12.000.
FAMFEST 2026
Imaginaria: 8 y 9 de agosto.
Yo soy un Oso: 15 y 16 de agosto.
Tappabuchi, el origen del payaso: 22 y 23 de agosto.
Funciones los sábados a las 16:00 horas y domingos a las 12:00 y 16:00 horas. Entrada general: $10.000. Niñas, niños, estudiantes y personas mayores: $5.000.
MORI RECOLETA
Cebolla
7, 8 y 9 de agosto, 20:00 horas.
Entrada general: $18.000.
Felipe Avello
12 y 18 de agosto, 20:00 horas.
Entrada general: $20.000.
Puerto de amores
Del 27 de agosto al 12 de septiembre.
Jueves, viernes y sábado, 20:00 horas.
Entrada general: $15.000. Estudiantes y personas mayores: $8.000.
FAMFEST 2026
Rojo, la historia de un crayón: 8 y 9 de agosto.
El país de las maravillas: 14, 15 y 16 de agosto.
Golden: las Guerreras del KPOP Tributo: 22 y 23 de agosto.
Entradas FAMFEST: $10.000 general y $5.000 para niñas, niños, estudiantes y personas mayores.
MORI PARQUE ARAUCO
DRUK
Hasta el 12 de septiembre.
Jueves, viernes y sábado, 20:00 horas.
Jueves: $20.000. Viernes y sábado: $25.000.
La Elvira
15, 22 y 28 de agosto, 22:00 horas. Entrada general: $22.000.
FAMFEST 2026 – El monstruo triste tras la puerta secreta
Del 9 al 23 de agosto.
Domingos, 16:00 horas.
Entrada general: $10.000. Niñas, niños, estudiantes y personas mayores: $5.000.
MORI VITACURA
Empieza con D, siete letras
Hasta el 5 de septiembre.
Jueves, viernes y sábado, 20:00 horas. Jueves: $20.000. Viernes y sábado: $25.000. Soy el único que no me conozco
Del 2 al 30 de agosto.
Domingos, 19:30 horas.
Entrada general: $20.000.
FAMFEST 2026
El viaje de la Paz: 8, 9, 15 y 16 de agosto. La Caracol: 22 y 23 de agosto.
Entrada general: $10.000. Niñas, niños, estudiantes y personas mayores: $5.000. Las entradas de FAMFEST se encuentran disponibles a través de Passline y los canales del festival.
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