Agosto en Teatro Mori: humor, grandes historias y cartelera familiar que se toma las cuatro salas

A fines de mes llegará a Recoleta Puerto de amores, una comedia musical romántica y familiar ambientada en una caleta chilena de mediados del siglo XX. Con música en vivo, humor y ritmos como el bolero, el swing, el foxtrot y los valses porteños, el montaje celebra la memoria, el amor y la identidad popular chilena.

En Mori Parque Arauco, Felipe Izquierdo recupera a uno de sus personajes más emblemáticos con La Elvira. Más enamorada que nunca, pero esta vez de la vida, Elvira regresa para revisar sus afectos, reencontrarse con su familia y enfrentar esta nueva etapa con humor, ironía y amor propio.

El actor y comediante también estará presente en Mori Vitacura con Soy el único que no me conozco, un stand up en el que cuestiona la realidad cotidiana, las expectativas y la sospecha de que todo podría formar parte de un gran complot.

FAMFEST llega a las cuatro salas de Teatro Mori

Durante agosto, Teatro Mori será también una de las sedes de FAMFEST 2026, con montajes provenientes de distintas regiones del país y propuestas dirigidas desde la primera infancia hasta públicos familiares.

La programación incluye títeres, marionetas, música, máscaras, teatro visual, comedia del arte y espectáculos musicales. Algunas funciones contarán con interpretación en Lengua de Señas Chilena, como Rojo, la historia de un crayón y El viaje de la Paz, ampliando las posibilidades de acceso y participación de las familias.

Entre los montajes familiares destacan Imaginaria, una experiencia escénica para niñas y niños de cero a cuatro años; Yo soy un Oso, basada en la historia de un oso que debe recuperar su identidad frente al avance de una fábrica; y Tappabuchi, el origen del payaso, que recorre el mundo de la comedia del arte y el circo.