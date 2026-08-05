Jorge Welch asume la presidencia de AB Chile tras salida de Gonzalo Uriarte

La Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile A.G.) anunció el nombramiento de Jorge Welch como su nuevo presidente, cargo desde el cual liderará la agenda estratégica del gremio y el trabajo conjunto con autoridades, la academia, la sociedad civil y los distintos actores vinculados al desarrollo de la industria alimentaria.

Welch reemplaza a Gonzalo Uriarte, quien dejó la presidencia de la organización tras ser designado embajador de Chile en Argentina.

Al asumir el cargo, el nuevo presidente destacó el rol que cumple el sector en la economía nacional y adelantó los principales ejes de su gestión.

“Asumo esta responsabilidad con mucho entusiasmo y un profundo sentido de compromiso. La industria de alimentos y bebidas cumple un rol esencial para el desarrollo del país y para la vida cotidiana de millones de personas”, señaló.

Asimismo, agregó que el desafío será “seguir fortaleciendo un sector que aporta innovación, empleo, inversión y alimentos de alta calidad e inocuidad, y que sostiene además una extensa cadena de proveedores en la que miles de pequeñas y medianas empresas encuentran una oportunidad real de crecimiento”.

Welch sostuvo que promoverá “un diálogo abierto, técnico y constructivo con todos los actores relevantes” y afirmó que AB Chile continuará impulsando iniciativas orientadas al desarrollo sostenible de la industria, fomentando la innovación, la colaboración público-privada y políticas públicas basadas en evidencia.

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago Booth School of Business, Jorge Welch acumula cerca de cuatro décadas de experiencia ejecutiva y empresarial tanto en Chile como en el extranjero.

Su trayectoria incluye cargos en las industrias de telecomunicaciones y salud preventiva, además de pasos por compañías como Procter & Gamble y Citibank, junto con diversos emprendimientos y posiciones de liderazgo ejecutivo.

En los últimos años encabezó la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), donde impulsó iniciativas para fortalecer el ecosistema emprendedor y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Actualmente continuará integrando el directorio de esa organización.

Además, forma parte del directorio de ZOFRI S.A. y ha participado en los directorios de empresas como FullCarga S.A., Apiux Tecnología, GeoResearch Latam y Agility, además de integrar organizaciones internacionales como Young Presidents’ Organization (YPO/WPO) y el Chicago Booth Alumni Club.