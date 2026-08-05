El director galo Pascal Gallois debuta con la Sinfónica Nacional de Chile en “Impresiones francesas”

Los sonidos franceses marcarán el nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que se presentará el viernes 7 y sábado 8 de agosto a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional. El programa apoyado por la Embajada de Francia contempla tres obras del siglo XX, comenzando con el compositor italiano Luciano Berio y su obra Nones, para luego dar paso a dos franceses: André Jolivet y su Concierto para flauta y orquesta de cuerdas, con Vicente Morales como solista, para finalizar con Claude Debussy y una de sus obras más reconocidas, La mer.

La dirección estará a cargo del músico también francés Pascal Gallois, quien debutará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Solista, músico de orquesta, profesor y director, reconocido como uno de los grandes maestros del fagot a nivel internacional. Ha colaborado estrechamente con compositores como Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, György Kurtág y Olga Neuwirth, y en 2015 impulsó los Musicales de Quiberon, festival que reúne modernidad y clasicismo. Actualmente dirige uno de los grandes conservatorios de París, convencido de que la música merece un lugar central en la sociedad.

El programa partirá con Nones, obra escrita en 1954 por Berio —cuyo centenario de nacimiento se conmemoró en 2025— y estrenada en Darmstadt, epicentro de la vanguardia musical europea de posguerra, instancia en que fue bien recibida por el público. Su título proviene del poema homónimo de W. H. Auden, el que aborda reflexiones de carácter espiritual y existencial sobre la condición humana. El compositor concibió inicialmente la obra como un oratorio inspirado en aquel texto, no obstante, en su versión definitiva se presenta como una composición netamente instrumental.

Por su parte, el Concierto para flauta y orquesta de cuerdas de André Jolivet fue escrito en 1949 y estrenado por el legendario flautista francés Jean-Pierre Rampal. Desde entonces, la obra se ha posicionado como una pieza central del repertorio para flauta del siglo XX.

La obra contará con el solista Vicente Morales, quien desde 2023 se desempeña como flauta solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Inició su formación musical con la maestra Carmen Almarza y se tituló en 2021 de la Pontificia Universidad Católica bajo la guía del maestro Guillermo Lavado. En 2025 finalizó el Máster en Interpretación de la Música Clásica y Contemporánea en el Conservatorio Liceu de Barcelona. Ha integrado ensambles de música contemporánea como Música Joven y Palimpsesto, además de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, y actualmente forma parte de un dúo junto al pianista Martín Morales, con el que se ha presentado en Chile y en el extranjero.

Respecto de la obra que interpretará, el solista comenta que “en estricto rigor, no tiene pausas, a pesar de que, dependiendo del criterio, se puede dividir en dos o en cuatro movimientos”. Detalla también que las secciones lentas tienen “una cosa lírica, pero también oscura, aunque igualmente con momentos más brillantes”, mientras que los pasajes rápidos exigen un virtuosismo particular: “no es un virtuosismo romántico, como de fuegos artificiales, sino un virtuosismo violento”, explotando al máximo los recursos del instrumento.

Morales agrega respecto del compositor que “era de una época en que la música era muy racional, empieza a aparecer el serialismo, y los métodos de composición son muy intelectuales, incluso matemáticos. Jolivet busca volver a conectarse con algo más espiritual, más cercano a lo ritual, y para él la flauta representa mucho eso: es un instrumento esencialmente primitivo, de los primeros instrumentos de la humanidad”. Finalmente, añade que el concierto pertenece a un período de madurez del compositor, en el que abordó el formato de concierto solista para distintos instrumentos, entre ellos trompeta, piano y arpa.

El programa cerrará con La mer de Claude Debussy, obra que el propio compositor bautizó como un “tríptico sinfónico”. Aunque su estreno en 1905 tuvo una recepción fría, Debussy revisó la partitura completa tres años más tarde y hoy la obra es considerada una de las piedras angulares de la música orquestal de comienzos del siglo XX, con evocaciones al mar, sus tempestades y su grandeza, en un lenguaje que combina sonoridades orientales con la tradición docta europea.

Tras este programa la Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto familiar denominado “Abracadabra”, con obras de Mendelssohn, Dvořák, Mussorgsky y Dukas, bajo la dirección del maestro invitado Christian Lorca. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el Área de Educación y Mediación del CEAC, y contará con Juan Francisco Sánchez en dramaturgia y dirección escénica; Daniela Ropert en actuación; Carolina Vergara en vestuario y el Área técnica TUCH en iluminación.

Las entradas para todos los conciertos se encuentran disponibles a través de www.ceacuchile.ticketplus.cl además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, adultos mayores, funcionarios U. de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural.