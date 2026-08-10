Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado presenta la programación oficial de sus 15 años

Entre el 19 de agosto y el 4 de septiembre, el certamen desplegará una programación con funciones, talleres, homenajes, mediaciones y encuentros dirigidos a niñas, niños, jóvenes y a toda la comunidad.

Bajo el lema “15 años proyectando con el corazón”, reconoce una línea de trabajo que sitúa a niñas, niños y jóvenes como protagonistas de la cultura y entiende el cine como una herramienta para fortalecer el bienestar, el encuentro y el diálogo.

La nueva edición contempla una selección de 100 obras provenientes de distintos países, distribuidas en las competencias de Largometrajes Internacionales en Retrospectiva, Cortometrajes Internacionales, Series de Televisión, Jóvenes Cineastas y Videojuegos, con propuestas que abordan diversas miradas, territorios y experiencias de las infancias y juventudes.

Además, el festival estrenará nuevas secciones como Cine Chileno en Retrospectiva, con títulos como Mala Junta, Parío y Criao, Matapanki e Historia de un oso, entre otras. La programación también incluirá una jornada de cine foro con enfoque en derechos humanos en torno a la película La voz de Hind Rajab en Insomnia Teatro Condell.

La programación se desplegará en distintos espacios culturales y educativos de la Región de Valparaíso, con actividades en Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, La Calera y El Quisco, incluyendo el Parque Cultural de Valparaíso (Ex-Cárcel), Teatro Municipal de Valparaíso, Centro de Extensión DUOC UC Sede Valparaíso, Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Liceo Guillermo Rivera y el Colegio Pedro Montt. El proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fortalece el acceso descentralizado a experiencias audiovisuales gratuitas.

La edición aniversario contará con la participación de destacados invitados nacionales e internacionales, entre ellos realizadores como Aldana Duhalde (Argentina), Ana Laura Calderón (México), Mauro D’Addio (Brasil), Gustavo Kurlat (Brasil), Maritza Rincón (Colombia), Michael Harbauer (Alemania) y Ekaterina Bordacheva (Rusia) quienes participarán en funciones mediadas, conversatorios y encuentros con las audiencias. Durante el festival también estarán presentes los homenajes a figuras fundamentales que han marcado el desarrollo del cine y la educación audiovisual para niñas, niños y jóvenes, como Alicia Vega, Vivienne Barry, Michael Harbauer e Ignacio Aliaga.

Como parte de su compromiso con la descentralización cultural, Ojo de Pescado realizará una nueva versión del “Tren de los Niños”, iniciativa desarrollada junto a EFE Valparaíso, que permitirá que escolares de La Calera, Quillota, La Cruz lleguen hasta Valparaíso para participar de una experiencia que une cine, patrimonio ferroviario y participación cultural.

En esta edición, la programación cuenta con su segunda versión de Contenidos Interactivos, con una competencia de videojuegos de estudiantes, desarrolladores independientes y profesionales, además de un Showcase del Festival ComKids Interactivo de Brasil. Esta propuesta reconoce al videojuego como una expresión audiovisual contemporánea, donde convergen creatividad, tecnología, diseño e innovación, con un fuerte foco en la industria local y latinoamericana.

Sobre esta edición aniversario, Carlos Urquieta, director ejecutivo del festival destaca que “la programación está orientada no solo a revisar el panorama actual del audiovisual para las infancias, sino también a destacar lo mejor de estos primeros quince años, tanto a nivel internacional como nacional. Esta edición 2026 es una celebración que invita a las audiencias a reencontrarse con ese recorrido y, al mismo tiempo, a mirar hacia el futuro”.

Alejandra Fritis, directora artística del certamen, agrega: “Nos sentimos muy emocionados de celebrar 15 años de vida. En este trayecto hemos compartido la maravillosa experiencia del cine con miles de niños, niñas, jóvenes, comunidades educativas, profesores, profesoras y familias de Valparaíso, la región y el país. Hemos visto crecer a muchos niños y niñas, hemos sido testigos del desarrollo de hábitos de participación cultural de niñeces y comunidades, y hemos constatado que los niños y las niñas quieren ver y hacer cine, quieren participar, expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, desean que su derecho de participar en la vida cultural y artística de sus comunidades sea reconocido, y valoran los espacios de integración y bienestar que les proporciona el Festival Ojo de Pescado”.

A 15 años de su creación, Ojo de Pescado continúa promoviendo el ver y hacer cine, generando espacios de encuentro entre niñas, niños, jóvenes, familias, comunidades educativas y creadores de distintas partes del mundo. La comunidad está invitada a ser parte de esta celebración entre el 19 de agosto y el 4 de septiembre de 2026.

Más información y programación completa en:

www.ojodepescado.cl , incripciones para establecimientos educacionales en Formulario de inscripción