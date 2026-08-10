Con respaldo oficialista: Cámara votará los tres vetos presentados por Kast a la Ley Miscelánea

La tramitación de la denominada Ley Miscelánea -también conocida como megarreforma- entra este lunes en una nueva etapa decisiva. La Cámara de Diputadas y Diputados deberá pronunciarse sobre los tres vetos presentados por el Presidente José Antonio Kast al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Las observaciones del Ejecutivo son supresivas y apuntan a retirar tres disposiciones incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses— y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.

Los vetos ya tuvieron su primera revisión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde recibieron una recomendación favorable por 10 votos contra tres. A los respaldos de la UDI, RN, republicanos y libertarios se sumaron Priscilla Castillo (DC) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG).

Durante esa discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión del Ejecutivo y sostuvo que las disposiciones cuestionadas, pese a que pueden responder a buenas intenciones, “en la práctica cada una de ellas genera resultados más bien adversos y contraproducentes”.

Desde el oficialismo, la diputada Flor Weisse (UDI) adelantó que apoyará las tres observaciones. “Yo respaldo los tres vetos presidenciales, porque buscan corregir aspectos de la Ley de Reconstrucción que podrían dificultar su aplicación y, sobre todo, agilizar una respuesta que las familias afectadas necesitan con urgencia”, afirmó.

Weisse argumentó además que las disposiciones podrían “rigidizar el mercado financiero” y encarecer el crédito, y sostuvo que espera que la Sala reúna una mayoría favorable a las observaciones presidenciales.

Una postura similar manifestó Tomás Kast (Evópoli), quien afirmó que durante la tramitación “se incorporaron normas que desvirtuaban el objetivo del proyecto” y llamó a cerrar un proceso legislativo que calificó como largo.

Desde el Partido Republicano, Stephan Schubert defendió específicamente las observaciones relacionadas con el anatocismo y los registros de deudores. Según planteó, ambas medidas pueden parecer positivas, pero terminarían provocando un incremento de las tasas de interés y dificultando el acceso al crédito.

En la oposición, en cambio, Jorge Brito (Frente Amplio) cuestionó tanto el contenido de los vetos como las condiciones bajo las cuales deberán ser resueltos por el Congreso.

“Para que el Congreso apruebe el veto del presidente Kast —que busca eliminar el pago oportuno a las pymes, el derecho al olvido financiero o la prohibición de corte de suministros básicos en zonas afectadas por catástrofes—, se requiere un tercio de los votos para aprobar y dos tercios para rechazar”, señaló.

Brito apuntó además al rol que jugó el Partido de la Gente durante la tramitación de la iniciativa. “Ahí está la trampa que el gobierno le hizo al Partido De la Gente, que habilitó esta megarreforma y que ahora incluso puede rechazar los vetos, pero estos serán aprobados”, sostuvo.

Una vez concluida la votación en la Cámara, las observaciones deberán ser abordadas por el Senado durante la semana. Para insistir en las disposiciones originalmente aprobadas pese al rechazo presidencial, el Congreso requiere dos tercios de sus integrantes: 103 diputados y 33 senadores. Si no se alcanza ese quórum, las normas objetadas no serán incorporadas al proyecto.