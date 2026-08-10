Liga de Primera: Colo Colo mantiene su liderato, mientras que la U es único escolta

Colo Colo superó una nueva prueba y sigue sin ceder terreno en lo más alto de la Liga de Primera. El cuadro albo remontó ante Unión La Calera, se impuso por 2-1 en el estadio Nicolás Chahuán y extendió a nueve su racha de triunfos consecutivos en el campeonato.

Los locales golpearon temprano con Matías Campos López, quien abrió la cuenta a los seis minutos. Sin embargo, el equipo dirigido por Fernando Ortiz reaccionó durante el segundo tiempo: Maximiliano Romero igualó a los 60′ y Leandro Hernández marcó a los 71′ el tanto que selló la remontada.

Con el resultado, Colo Colo llegó a 45 puntos y mantuvo una ventaja de 12 unidades sobre Universidad de Chile, que quedó como su único escolta.

Los azules también cumplieron durante la jornada dominical y derrotaron por 2-1 a Palestino en el Estadio Nacional. Agustín Arce abrió el marcador a los 17 minutos y Eduardo Vargas amplió la diferencia a los 24′. Nelson Da Silva descontó de penal para los árabes a los 78′.

La U alcanzó así los 33 puntos, mientras Palestino quedó cuarto con 27 unidades.

Universidad Católica completa el podio con 30 puntos. Los cruzados volvieron al triunfo al superar por 2-0 a Cobresal en el Claro Arena, gracias a un autogol de Guillermo Pacheco y una anotación de Fernando Zampedri en los descuentos. El goleador del torneo cerró la victoria con un remate desde larga distancia.

El resultado también llega antes del desafío internacional de la UC, que este martes visitará a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido, el otro representante chileno en el torneo continental, rescató un empate 1-1 ante Deportes La Serena en el clásico. Felipe Chamorro adelantó a los granates, pero Pablo Rodríguez igualó a los 90+5′. Los piratas visitarán este miércoles a Platense por la Libertadores.

En Talcahuano, Everton cortó su mala racha con una goleada 4-1 sobre Huachipato, mientras Deportes Limache también volvió a ganar al imponerse 3-1 frente a O’Higgins en Rancagua.



Deportes Concepción, en tanto, se quedó con el derbi penquista al derrotar 1-0 a Universidad de Concepción con gol de Joaquín Larrivey. El delantero posteriormente fue expulsado por doble amarilla: recibió la primera amonestación tras bajarse de una camilla rota y la segunda por reclamar la decisión del árbitro Fernando Vejar.

La fecha 18 se cerrará este lunes con Audax Italiano y Ñublense, que se enfrentarán desde las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida. La Liga de Primera continuará posteriormente con la fecha 19, programada entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 18 45 +21 Libertadores 2 Universidad de Chile 18 33 +11 Libertadores 3 Universidad Católica 18 30 +14 Duelo Chile 4 4 Palestino 18 27 0 Sudamericana 5 Everton

18 26 +6 Sudamericana 6 Coquimbo Unido 17 25 +3 Sudamericana 7 Ñublense 16 25 +1 – 8 Deportes Limache 17 24 7 – 9 Huachipato 18 24 -4 – 10 Deportes Concepción 18 23 -3 – 11 O’Higgins 16 23 -6 – 12 D. La Serena 18 20 -5 – 13 Audax Italiano 17 19 -3 – 14 U. de Concepción 17 19 -15 – 15 Cobresal 18 17 -8 Descenso 16 Unión La Calera 18 13 -19 Descenso