¿No hubo dinosaurios enanos? La culpa sería de los mamíferos

Gigantes herbívoros de cuello largo como el Argentinosaurus, de 30 metros de longitud y hasta 90 toneladas de peso, posicionaron a los dinosaurios como los animales terrestres más masivos de la historia.

Sin embargo, el registro fósil revela una anomalía: a diferencia de la mayoría de los vertebrados, nunca existieron dinosaurios diminutos como, por ejemplo, del tamaño de un ratón.

Un nuevo estudio publicado en la revista Evolution analizó mediante modelos matemáticos la evolución del tamaño corporal en distintos grupos de animales.

La investigación determinó que, si bien la fisiología y la demanda energética explican las dimensiones de mamíferos, tortugas y aves voladoras, estos factores no justifican por qué los dinosaurios no desarrollaron especies diminutas.

Mamíferos al dominio de los microecosistemas

Los dos autores plantean que los primeros mamíferos prosperaron eficazmente gracias a que aprovecharon los nichos ecológicos para organismos pequeños, lo que habría bloqueado las vías evolutivas para que los dinosaurios adoptaran tamaños reducidos.

“Sabemos, con base en observaciones de animales vivos y en el registro fósil, que la mayoría de los grupos de animales cuentan con miembros que alcanzan tamaños corporales muy reducidos, y que estos animales pequeños suelen dominar sus ecosistemas”, afirma la coautora Stephanie Lechki, paleontóloga de la Universidad de Princeton.

“Por lo general, un animal pequeño requiere menos recursos y puede alcanzar la madurez reproductiva y procrear más rápido que un animal de gran tamaño”, agrega.



Más grandes que las especies de animales actuales

Incluso los dinosaurios más pequeños registrados —como el Microraptor (430 gramos), el Anchiornis (530 gramos) o el Fruitadens (730 gramos)— resultan gigantescos en comparación con las especies diminutas actuales, como el colibrí zunzuncito (1,75 gramos), la musarañuca (1,8 gramos) o el gecko enano (0,15 gramos).

“La mayoría de las especies vivas son pequeñas, mucho más pequeñas que nosotros e incluso más pequeñas que los dinosaurios más reducidos. La ausencia de dinosaurios diminutos significa que todos esos abundantes nichos estuvieron cerrados para ellos”, señala el coautor Roger Benson, paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Competencia cruzada y el escape por el aire

Esta división de tamaños se mantuvo estable desde la aparición de los dinosaurios, hace 230 millones de años, hasta la caída del asteroide Chicxulub hace 66 millones de años, que provocó una extinción masiva de especies.

Lechki sugiere que es probable que los primeros mamíferos pequeños superaran a los dinosaurios, “impidiendo que estos alcanzaran tamaños pequeños”. Y eso, también al revés: “Es probable que los grandes dinosaurios hayan superado a los primeros mamíferos, impidiéndoles alcanzar grandes dimensiones”, añade.

Fue únicamente tras la extinción masiva cuando los mamíferos pudieron ocupar el espacio dejado por los dinosaurios.

Las aves actuales, la única excepción

Otra posibilidad es que los dinosaurios diminutos sí existieron, pero nunca se han encontrado fósiles que lo prueben. No obstante, los autores ven poco probable esto, ya que los yacimientos fósiles conservan también los restos de otros animales pequeños.

La única excepción dentro del linaje de los dinosaurios la constituyeron las aves, cuyos ancestros eludieron la disputa por los nichos, redujeron su tamaño y desarrollaron el vuelo hace 130 millones de años.

“Una vez que las aves se introdujeron en esos nuevos nichos ecológicos, pudieron desarrollar tamaños corporales que simplemente no habían sido posibles para otros dinosaurios”, dicen los autores en un comunicado del Museo Americano de Historia Natural.

“Pensamos que el vuelo podría haber permitido a las aves escapar de la competencia ecológica e invadir tamaños corporales diminutos. Esto explica en última instancia la tremenda biodiversidad de las aves actuales, que cuentan con más de 12.000 especies”, concluye Benson.