TC entra en etapa decisiva de la Ley Miscelánea con alegatos por normas impugnadas

La disputa constitucional por la Ley Miscelánea del Gobierno entró este jueves en una de sus últimas etapas. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) comenzó a escuchar los alegatos por los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra distintas disposiciones del proyecto.

La audiencia comenzó pasadas las 09:30 horas con la relación de la causa a cargo del funcionario José Francisco Leyton, para posteriormente dar paso a las intervenciones de los abogados que representan a los requirentes y a quienes defenderán las normas aprobadas por el Congreso.

En el centro de la controversia se encuentran la invariabilidad tributaria establecida para grandes inversiones, el mecanismo de restitución de determinados gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable es posteriormente anulada por la justicia y otras modificaciones ambientales, incluidas aquellas relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas.

El primero en alegar fue el abogado y exministro Jorge Correa Sutil, en representación de senadores de oposición que recurrieron contra las disposiciones sobre invariabilidad tributaria y restitución de gastos por RCA anuladas. En este bloque también está contemplada la intervención de la abogada Melissa Mallega, una de las patrocinantes del requerimiento. Los requirentes cuentan con un máximo de 30 minutos para abordar ambas impugnaciones.

Posteriormente corresponde la presentación del abogado Diego Pardo, quien dispone de otros 20 minutos para representar a diputados opositores que cuestionaron distintas disposiciones ambientales incorporadas en la reforma.

Tras una pausa de diez minutos, será el turno de quienes defienden las normas. El abogado constitucionalista Arturo Fermandois contará con hasta 40 minutos para representar al Presidente José Antonio Kast y argumentar a favor de la constitucionalidad de las disposiciones aprobadas.

La última intervención estará a cargo de la abogada Catalina Salem, quien dispondrá de 20 minutos para presentar los argumentos del Senado.

Uno de los principales puntos de controversia es la invariabilidad tributaria contemplada para determinadas inversiones por períodos que pueden extenderse por 10, 15 y hasta 20 años. Los parlamentarios requirentes sostienen que el mecanismo concede privilegios excesivos y restringe las facultades de futuras mayorías para introducir modificaciones al sistema tributario.

Un segundo requerimiento apunta al régimen que permite restituir determinados gastos con recursos fiscales cuando una RCA favorable termina siendo anulada judicialmente. A esas impugnaciones se suma la presentada por diputados de oposición contra otras modificaciones ambientales de la megarreforma, entre ellas las vinculadas con la relocalización de concesiones acuícolas.

Los alegatos se producen un día después de una extensa audiencia pública en la que 56 organismos expusieron durante cerca de cinco horas ante el Tribunal Constitucional. Representantes de gremios empresariales, sindicatos y organizaciones ambientales plantearon posiciones a favor y en contra de las normas que ahora están bajo revisión.

Entre quienes participaron estuvo el exministro Luis Cordero, quien intervino en representación de SalmonChile y defendió las disposiciones relativas a la microrelocalización de concesiones y al financiamiento privado de estudios.

En sentido contrario, Greenpeace Pacífico Sur, FIMA y la Federación Nacional de Trabajadores del Medioambiente estuvieron entre las organizaciones que cuestionaron las modificaciones y advirtieron sobre posibles retrocesos ambientales.

La controversia también llegó este jueves a las inmediaciones del TC. Trabajadores de la industria salmonera se manifestaron en el paseo Huérfanos portando banderas y pancartas con la consigna “salmones, el segundo sueldo de Chile”.

Una vez concluidos los alegatos, corresponderá a los ministros del Tribunal Constitucional resolver el fondo de los tres requerimientos. Su decisión determinará si las normas cuestionadas permanecen en la megarreforma o si alguna de ellas debe ser excluida por resultar contraria a la Constitución. Se espera que durante esta jornada el tribunal informe cuándo dará a conocer sus decisiones.