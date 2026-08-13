Kast califica como “día histórico” traslado de reos y anuncia nuevo esquema carcelario

El Presidente José Antonio Kast calificó como un “día histórico” la puesta en marcha del nuevo esquema penitenciario en la cárcel La Laguna de Talca, hasta donde este jueves fueron trasladados internos provenientes de distintas unidades penales del país.

Desde el recinto, el Mandatario destacó que La Laguna corresponde a “un proyecto de Estado” que comenzó a planificarse hace más de 15 años y sostuvo que su entrada en funcionamiento debe servir para avanzar hacia “un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile”.

Kast puso el foco en el hacinamiento que enfrenta el sistema y vinculó la situación de las cárceles con la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que impulsa su administración.

“El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva de poder enfrentarlo. Pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo; que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales”, señaló.

En esa línea, el jefe de Estado planteó la necesidad de adaptar el funcionamiento penitenciario al avance del crimen organizado y mencionó entre las medidas el uso de uniformes para internos de alta peligrosidad, restricciones a la recepción de encomiendas y visitas realizadas mediante locutorios.

“Este es un trabajo conjunto que realizamos porque es parte de la agenda más importante que tienen los chilenos, que es la seguridad, y no vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, afirmó.

Según Kast, la jornada marca “un cambio de mano importante” a partir de las facultades que actualmente posee Gendarmería, aunque señaló que también será necesario revisar la legislación para extender algunas de estas medidas al resto de las unidades penitenciarias del país.

El Presidente también aseguró que algunas disposiciones destinadas a internos de alto compromiso delictual ya se han comenzado a aplicar en otros recintos y sostuvo que deben mantenerse en el tiempo.

Durante su intervención, agradeció el trabajo realizado por los funcionarios de Gendarmería para concretar el traslado y aseguró que el Ejecutivo también abordará aspectos relacionados con su formación y con “la respuesta que le da el Estado a cada funcionario”.

Respecto del poblamiento de La Laguna, Kast explicó que el proceso continuará durante los próximos días hasta completar la ocupación del recinto.

“Se comienza con un módulo de alta seguridad para que esos internos no tengan contacto alguno con el resto de la población penal. En los próximos días, como indicaba el director general, se irá ocupando la cárcel completa”, detalló.

El Mandatario sostuvo, sin embargo, que la puesta en funcionamiento del nuevo penal no resolverá por sí sola los problemas del sistema.

“Esto no basta; nosotros tenemos que avanzar en un plan acelerado de mejora de infraestructura carcelaria para dar solución a uno de los problemas generales que nos plantean los ciudadanos, que es la seguridad”, afirmó.

Kast cerró reiterando el respaldo del Ejecutivo a Gendarmería y manifestó que espera que el proceso concluya exitosamente junto con la implementación del nuevo régimen para internos de alta seguridad.