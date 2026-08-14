‘Un hijo propio’ de Maite Alberdi, retrato “universal” sobre presión de maternidad, llegó a Netflix

La película documental ‘Un hijo propio’ concluyó su paso por festivales internacionales para aterrizar este jueves en el catálogo de Netflix, y previo a su estreno, la directora chilena Maite Alberdi confía en que este proyecto, conformado por un equipo mexicano y que retrata una “historia universal” sobre la maternidad, pueda representar a México en los premios Óscar y Goya.

“Es una gran posibilidad. Yo creo que es una película muy mexicana y muy universal a la vez; es una historia que podría haber sucedido en mi país”, aseguró a EFE Alberdi sobre la probabilidad de que su largometraje sea elegido entre las otras 16 seleccionadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Previo al estreno en la plataforma del gigante del entretenimiento, la dos veces nominada al Óscar por los documentales ‘El agente topo’ (2021) y ‘La memoria infinita’ (2024) eligió el Cine Tonalá de Ciudad de México para proyectar ‘Un hijo propio’.

En este espacio, Alberdi contó a EFE cómo la cinta basada en un caso real en México ha generado en distintos países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica el mismo debate sobre la maternidad como un tema que sigue representando una “presión social” para las mujeres y que, además, dijo, muchas veces es “invisibilizada”.

La opinión del público surge al conocer la historia detrás de ‘Un hijo propio’, que se inspira en la detención, en 2009, de Alejandra Marín Mendoza, una mexicana que fue sentenciada a 13 años y cuatro meses de prisión en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, por privar de la libertad a un menor.

Según Alberdi, el caso lo retoma tras conocer años después a Marín Mendoza en la prisión mientras realizaba otro proyecto en el centro penitenciario.

El encuentro derivó en una investigación y en la decisión de la realizadora de convertir este hecho en una película documental construida con actores y testimonios de los involucrados que profundizan sobre el deseo y la imposición social sobre la maternidad.

Ana Celeste Montalvo (‘Pedro Páramo’), quien encarna la versión joven de Marín Mendoza, cuenta a EFE que meterse en “el cuerpo y la psique” de la Alejandra de 26 años ha sido uno de los retos más “dolorosos” de su carrera.

“Para mí fue muy duro… subí 10 kilos, me aislé muchos meses de mi familia y amigos para poder entrar al cien en la piel de Ale”, confesó.

Montalvo es quien retrata la etapa en la que Marín Mendoza enfrentó la presión social de su familia y la de su esposo, Arturo Calderon (Armando Espitia), para convertirse en madre.

Durante ese proceso, Alejandra atravesó varios abortos espontáneos y un embarazo psicológico, que incluso fue mal diagnosticado como real por un médico de un hospital público.

“Aunque nuestros contextos son diferentes y han pasado muchos años de este caso, la pregunta de si las mujeres deciden ser madres en plena libertad sigue ahí”, enfatizó.

Esa cuestión es el “centro” de esta película, afirmó Alberdi, para quien en la actualidad hay muchas más posibilidades para que una mujer se convierta en madre por presión social a través de la fecundación in vitro o la gestación subrogada.

‘Un hijo propio’ es una producción mexicana con dirección chilena que compite con otros 16 títulos para representar a México en los premios Óscar y Goya, entre ellos ‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna, o ‘En el camino’, de David Pablos.