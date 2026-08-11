Gobierno descarta patrocinar feriado del 17 de septiembre y zanja diferencias internas

El Gobierno descartó patrocinar la iniciativa parlamentaria que busca declarar feriado el jueves 17 de septiembre de 2026. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, fijó la postura oficial tras las señales disímiles entregadas por distintas autoridades.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, habían rechazado la propuesta, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había dejado abierta la posibilidad de evaluarla.

García Ruminot sostuvo que el Congreso ya acordó una legislación para regular los feriados de Fiestas Patrias y sus eventuales extensiones. En esa línea, afirmó que el Ejecutivo se atendrá a la normativa vigente y no promoverá cambios.

“El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa de feriado para este 17 de septiembre”, zanjó el titular de la Segpres.

La propuesta fue impulsada por la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, quien solicitó el respaldo de La Moneda y aseguró que cuenta con apoyo transversal en el Congreso.