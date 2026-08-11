Futuro verde en marcha: conservación del huemul, árboles resistentes y camiones de hidrógeno

Futuro en marcha se tiñe de color. En esta sección, que de ahora en adelante se llamará Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Corriendo por la conservación del huemul

En el marco del Día Nacional del Huemul, Patagonia estrenará un cortometraje protagonizado por el trail runner Felipe Cancino y la bióloga Peyton Thomas, quienes recorrieron el Fundo Puchegüín para visibilizar el monitoreo y la protección del hábitat de esta especie amenazada. El predio de 133 mil hectáreas, adquirido mediante una campaña internacional impulsada por Puelo Patagonia y otras organizaciones, funciona como corredor biológico entre áreas protegidas. Su importancia fue confirmada en 2026, cuando cámaras trampa registraron al mismo huemul en dos valles separados por seis kilómetros de terreno escarpado, aportando la primera evidencia directa de conectividad dentro del fundo.

Árboles más resistentes al cambio climático

Investigadores de la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile estudian cómo eucaliptos y pinos responden a sequías prolongadas y vientos intensos, combinando experimentos de laboratorio con evaluaciones en plantaciones forestales. El proyecto ha identificado genes y procesos fisiológicos vinculados con una mayor tolerancia a estas condiciones, lo que permitiría seleccionar tempranamente árboles mejor adaptados mediante marcadores biológicos. Estos avances podrían aumentar la productividad, calidad y rentabilidad de las plantaciones, beneficiando tanto a la industria forestal como a pequeños propietarios ante escenarios climáticos cada vez más extremos.

Camiones de hidrógeno se acercan al diésel en Chile

Una investigación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, publicada en Applied Sciences, concluyó que los camiones de hidrógeno verde comienzan a acercarse a la competitividad del diésel en ciertos segmentos del transporte pesado chileno, especialmente en rutas de larga distancia, corredores logísticos, puertos, minería y flotas cautivas. El estudio muestra que no solo importa el precio del hidrógeno: también son decisivos el kilometraje anual y el nivel de utilización de los vehículos, porque mientras más recorren, menor es la brecha de costos. La Región del Biobío aparece con una ventaja particular gracias a la disponibilidad de hidrógeno renovable como subproducto industrial, que podría purificarse y utilizarse como combustible, mejorando la viabilidad de camiones que recorren más de 500 kilómetros de manera frecuente. Aunque hoy su costo total de propiedad sigue siendo mayor que el de un camión diésel, principalmente por el precio de adquisición, los investigadores sostienen que ya existen condiciones para impulsar proyectos piloto y avanzar gradualmente en la descarbonización del transporte de carga.