Paranormal presenta “Ecos”, un disco de rock alternativo marcado por la melancolía

La banda chilena Paranormal presentó “Ecos”, un disco de diez canciones que explora la melancolía, el desgaste afectivo y la búsqueda de redención desde el rock alternativo. Su estreno fue fijado para el 3 de julio.

El álbum fue producido por Fernando Julio, mientras que la grabación y la mezcla estuvieron a cargo de Carlos Barros en Isla Negra Producciones. La propuesta combina guitarras intensas con pasajes atmosféricos y letras centradas en experiencias íntimas y reflexiones existenciales.

“Ecos” abre con “Sí” y continúa con la tensión de “Infierno”, la oscuridad de “Letales Venenos” y la energía de “Caos”.

Un recorrido de diez canciones

El repertorio también incluye “No Me Digas de Nuevo”, “Ella Se Esconde” y “Desierto”, composiciones que abordan la soledad y el deterioro de los vínculos afectivos.

En “Caminando por la Orilla” y la canción que da nombre al álbum, la banda adopta un registro más contemplativo, sostenido por guitarras envolventes. El cierre llega con “No Me Arrepiento”, tema que refuerza el tono de resistencia que atraviesa el disco.

Con este trabajo, Paranormal construye un recorrido cohesionado por las contradicciones emocionales y una sonoridad que oscila entre la crudeza y la sensibilidad.