La cantante mexicana Julieta Venegas presentó su primer libro en Centro Cultural La Moneda junto a la cantante Ana Tijoux.

“Yo no pensaba ‘quiero hacer música, quiero ser cantante’. Yo quería ser compositora, y ni siquiera sabía bien lo que eso significaba”, afirmó este sábado al presentar su primer libro, Norteña. Memorias del comienzo, publicado por La Pollera Ediciones y presentado por Tijoux, con quien grabó la canción Eres para mí en 2006.

De prosa cercana y capaz de convertir sus memorias musicales en imágenes, archivo familiar y sentimiento, la obra vuelve a su infancia y juventud en Tijuana y a la vida entre México y Estados Unidos, recordando la presencia de la música durante sus primeros años de vida y los comienzos de su camino creativo en bandas como Tijuana No!, antes de su faceta como solista.

Con más de tres décadas de carrera, Venegas ha construido una destacada trayectoria musical que incluye álbumes fundamentales para la música en español, como Sí (2003) y Limón y sal (2006), entre otros. Su último trabajo discográfico, que también lleva por nombre Norteña, fue lanzado en mayo de 2026 e ideado en directa relación con su incursión literaria.

Infancia entre archivos y un piano propio

Venegas creció en una familia con gran sensibilidad artística: su padre y su hermana son fotógrafos y en el encuentro contó que su madre quería que fuera cantante.

“Me inculcaron una cotidianidad con la música, un estar, un cantar todo el tiempo. Siento que mi relación con la música está muy enredada con la manera en cómo se escuchaba música en mi casa”.

En el lanzamiento del libro también recordó la llegada de su primer piano, cuando tenía ocho años: “entrar a la casa fue como wow, me impresionó. Y cuando me dijeron que era mío y que me lo podía quedar, ese momento nunca lo voy a olvidar.”

Pese a ese entorno musical, la cantante señaló que su camino artístico no estuvo exento de dudas. Escribió y descartó canciones durante casi un año, hasta que encontró una guía en la manera en que su madre cantaba sin pensarlo.

“Tuve una crisis muy fuerte. Me preguntaba qué tipo de canciones quería hacer, entonces ahí la conclusión fue, quiero generar esa reacción que ella tiene con las canciones cuando las canta sin pensar, así sin complicarse, cantando en el auto o lo que sea. Y entonces dije: esa es la canción que quiero hacer, y ese es el camino hacia donde me fui”.

En la ocasión además los responsables del CCLM celebraron su presencia.

“Recibir a Julieta Venegas presentando su primer libro es un privilegio para el Centro Cultural La Moneda. Estas instancias nos permiten tejer puentes entre distintas disciplinas, tal como lo hace Norteña, un libro que transita entre la música y la literatura. Abrir nuestros espacios a este tipo de conversaciones, convocando a lectores, fanáticos de la música y también a interesados en la cultura en general, es parte esencial de lo que buscamos, y sobre todo recibir a una cantante internacional de su talla dialoga con el plan de internacionalización que estamos ejecutando”, dijo Alejandra Valenzuela, directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda.

De la canción al libro: “fue muy sanador”

Uno de los ejes centrales de la conversación entre las dos cantantes fue la diferencia entre componer canciones y escribir un libro de memorias. Según Venegas, ambos procesos parten de un mismo impulso, pero se resuelven de forma distinta.

“Con las canciones escribo la música y la letra en un tiempo. Acá también, pero después lleva muchísimo rigor, mucha revisión. Creo que es 30% impulso, 70% corrección, y eso lo hace muy diferente”.

La autora luego explicó que el proceso de escritura tomó cerca de dos años y estuvo marcado por la inseguridad.

“Sentí mucho vértigo. Todo el tiempo decía ‘me está costando, esto se acabó, no lo voy a poder hacer’”.También precisó que escribir le permitió resolver temas que no había conversado con su familia y que el proceso resultó muy sanador. Incluso compartió la reacción que tuvo su hermana gemela cuando lo leyó: “me dijo ‘es impresionante, siento que descubrí cosas de ti que no conocía’”.

Durante la presentación también destacó su relación con Chile –“como tú no hay dos”, dijo en relación a nuestro país– y la importancia de creer en uno mismo. Luego cerró cantando dos canciones para el público: Tiempos dorados, el primer adelanto de su nuevo disco, y Eres para mí junto a Ana Tijoux.