A 90 años del fusilamiento de García Lorca, destacan su legado y siguen buscando sus restos

Noventa años después de que fuera asesinado, el legado inmaterial del escritor español Federico García Lorca sigue vivo en los lugares donde nació, vivió y que recorrió de la provincia de Granada, que atraen a literatos, investigadores y turistas.

La casa en la que nació, en la localidad de Fuente Vaqueros, la Huerta de San Vicente de la ciudad de Granada, que lo cobijó cada verano, la residencia reconvertida ahora en hotel donde pasó las últimas horas de vida o el centro que acoge parte de sus objetos personales escriben la historia del legado lorquiano.

Premios de poesía, festivales o rutas turísticas, citas culturales y nuevos espacios reconvertidos en museo demuestran el interés de Granada por este autor universal y su significado, fusilado el 18 de agosto de 1936 por el bando franquista de la Guerra Civil.

García Lorca da nombre al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada; inspira un ciclo que cada agosto lleva una versión de su obra al teatro del Generalife o aporta la esencia de acercar la cultura al pueblo en el festival de artes escénicas y música ‘Me vuelves Lorca’.

Noventa años después, el poeta y dramaturgo sigue vivo en las rutas lorquianas que rememoran sus pasos por un centro artístico en el que tocaba el piano; por el Rinconcillo, donde compartía versos y partituras: y la Vega granadina, que inspiró sus obras.

Interés latinoamericano

Un cartel tímido de la calle de Angulo, vía del centro urbano en la que se ubica el hotel Reina Cristina, recuerda que allí se refugió el escritor para evitar ser apresado, sin conseguirlo.

El dueño del hotel, Federico Jiménez, explica a EFE que su establecimiento, entonces la casona de la familia del poeta Luis Rosales, se ha convertido en parada obligada de rutas lorquianas.

“Muchas personas, especialmente de Latinoamérica, quieren alojarse donde pasó Lorca sus últimas horas -cuenta- o preguntan si pueden entrar a ver el patio, con una placa y algunas cosas que recuerdan a Federico”.

Casa natal y museo

El recorrido por el legado de Federico García Lorca tiene una parada obligatoria en su casa natal de Fuente Vaqueros, el primer museo dedicado en la provincia de Granada al poeta, y que acaba de cumplir 40 años.

Más de 8.000 personas conocen cada año los rincones de esta vivienda, donde nació el 5 de junio de 1898. Según el director del Patronato Federico García Lorca, Juan Castilla Brazales, el amplio programa de actividades incluye visitas semanales de escolares, representaciones teatrales y espectáculos de títeres.

La población de Valderrubio marcó la pasión por la Vega de Lorca y permite ahora conocer cómo fueron sus veranos allí en los antiguos corrales y una cuadra reconvertidos en teatro y salas de exposiciones temporales, o pasear por la casa de Francisca Alba, la vecina que inspiró la obra ‘La casa de Bernarda Alba’.

Ya en la capital granadina se encuentra la Huerta de San Vicente, la finca de campo, hoy completamente integrada en la ciudad, donde la familia García Lorca pasó los veranos a partir de 1926.

Lorca escribió allí piezas clave como ‘Bodas de sangre’, ‘Yerma’ y ‘Romancero gitano’. Fue, además, la casa donde vivió algunas de las mejores y peores horas de su madurez: rupturas amorosas, dudas sobre la calidad de sus escritos, zozobra por las críticas al ‘Romancero’ o a ‘Mariana Pineda’, y donde estuvo los días previos a su detención y asesinato.

La ciudad de Granada construyó en 2008 un centro de corte modernista para acoger los más de 5.000 documentos del legado lorquiano entre partituras de piano del artista, manuscritos, dibujos y fotografías familiares, y ser foco de cultura e investigación.

Búsqueda de restos

En tanto, el Peñón del Colorado de Alfacar (provincia de Granada) ha sido durante años el lugar de infructuosas búsquedas de los restos del artista, una historia que 90 años después de que fuera asesinado mantiene un final abierto, pero suma hallazgos como nuevos versos, canciones inéditas e imágenes.

Hace casi dos decenios que Alfacar ha sido escenario de búsquedas fallidas del poeta, nacido en Fuente Vaqueros (Granada) en 1898.

La madrugada del 18 de agosto de 1936, García Lorca fue fusilado por el bando franquista de la Guerra Civil junto con el maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Las investigaciones de expertos lorquianos como Miguel Caballero y el irlandés Ian Gibson, y los recuerdos transmitidos de padres a hijos sobre lo que pasó en Alfacar han marcado durante este tiempo lugares donde entraba el georradar y se volvía a excavar, pero sin resultado.

La zona del Caracolar centró en 2009 una campaña del gobierno regional de Andalucía que terminó sin éxito, como todas, y también fue el escenario de los trabajos basados en datos geoarqueológicos y paleogeográficos que dirigió Javier Navarro, al frente del último equipo que ha buscado a García Lorca.

Discrepancias

En este caso hay también dos bandos, el de la familia del dramaturgo y poeta, que no ha apoyado ninguna de las búsquedas de los restos de García Lorca; y el de los allegados de otros represaliados, como Nieves García Catalán, acogida desde pequeña por la familia de Dióscoro Galindo, fusilado con Lorca.

Por eso en Alfacar ya no se busca al escritor, pero sí al resto de víctimas con un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada que dirige Francisco Carrión, un trabajo que empezó en 2021 y que ha servido para identificar a una quincena de personas de las 166 recuperadas del Barranco de Víznar.

Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió al Gobierno que desclasifique los documentos que el Estado pueda conservar sobre el asesinato del autor, y que se publiquen todos los documentos sobre los crímenes de la dictadura del general Franco.

Encontrar a Federico y su obra

Ya no se busca dónde pudieran estar los restos del escritor, pero sí más rasgos de su figura y su obra, un legado que sigue incorporando hallazgos como las filmaciones inéditas del autor de ‘Yerma’ localizadas en el archivo privado del filólogo e historiador Menéndez Pidal.

También apareció en este siglo una pieza musical que firmó un García Lorca joven y que ha cobrado vida gracias a otros artistas, o una lata de películas de rollo fotoquímico que muestran al poeta en movimiento, sonreír tras un acto del grupo de teatro La Barraca.

A todo ello se añade un poema descubierto en abril que podría ser también de Lorca, localizado por el cantaor Miguel Poveda en el reverso de un libro comprado a un anticuario de Alemania.

Fechados en 1933 serían, según la filóloga y experta Pepa Merlo, “algo nuevo” del autor de ‘Romancero gitano’ y “Bodas de sangre’, entre otras de sus numerosas obras.

Nuevas partituras, nuevos versos y proyectos para encontrar su voz inmortalizada en su periplo por Nueva York o Argentina, documentales y películas que resucitan su esencia, escriben ahora nuevos capítulos sobre el gran escritor español.