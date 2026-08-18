El nuevo mapa del FA: Yeomans toma el timón y obliga a reordenar las fuerzas internas

Gael Yeomans ganó el timón del Frente Amplio, pero no las llaves de todo el partido.

La elección interna del fin de semana hizo algo más profundo que reemplazar a Constanza Martínez en la presidencia: alteró la posición relativa de las principales corrientes que conviven dentro del FA y desplazó de la primera línea al sector que venía ocupando la presidencia partidaria.

Unidad para Avanzar, encabezada por Yeomans, consiguió 5.667 votos, un 54,71%, frente a los 4.353 —42,03%— de Frente Amplio para Chile, liderada por Martínez. Participaron 10.358 personas, equivalentes al 18,45% del padrón.

La ventaja, sin embargo, no se tradujo en control absoluto. Unidad para Avanzar consiguió seis de los once cargos de la nueva Dirección Nacional y Frente Amplio para Chile cinco. Martínez seguirá en primera línea como secretaria general, mientras Andrés Couble, hasta ahora en ese puesto, quedó a cargo de Contenidos.

La imagen resume bien el nuevo equilibrio: Yeomans presidirá el FA con la dirigente que acaba de derrotar como número dos de la mesa.

DLP pierde la primera posición

Todos los sectores que respaldaron a Martínez perdieron la elección de la presidencia, pero no todos partían desde el mismo lugar.

Fuentes conocedoras de la interna consultadas por El Mostrador sitúan el golpe político más fuerte en Desbordar lo Posible (DLP), corriente proveniente del tronco autonomista donde se ubican Martínez, Winter y Boric.

La diferencia está en el punto desde donde cayó: DLP tenía la presidencia y en 2024 la lista encabezada por Winter había sido la principal fuerza en la elección del Comité Central.

Hace dos años, Juntos Seguimos, liderada por Winter, obtuvo 4.661 votos y terminó primera. El propio diputado fue entonces la mayor votación individual para integrar el órgano.

Esta vez la correlación cambió.

En la elección de los 36 representantes nacionales del nuevo Comité Central, Unidad para Avanzar obtuvo 3.611 votos —34,86%— y Esperanza Socialista 3.512 —33,91%—. Fueron apenas 99 votos de diferencia y ambas consiguieron 13 escaños. Hacer Frente obtuvo siete y En Tierra Firme tres.

No corresponde transformar esa comparación en una pérdida lineal de votos de DLP entre 2024 y 2026, porque las listas y alianzas no tienen idéntica composición. La pérdida de posición, en cambio, sí puede constatarse: el sector que tenía la presidencia y que en 2024 encabezó la principal medición nacional del Comité Central ahora perdió la primera y quedó segundo en la segunda.

Y el resultado no era el esperado.

Martínez recibió el respaldo de figuras como Gonzalo Winter, Giorgio Jackson y Tomás Vodanovic, pero esos apoyos no fueron suficientes para retener la presidencia.

Fuentes conocedoras de las conversaciones internas consultadas por El Mostrador describen un ánimo especialmente golpeado en el sector autonomista y señalan que ya comenzó una revisión sobre las causas y responsabilidades del resultado. Hasta ahora, sin embargo, no existen quiebres públicos ni recriminaciones formales.

También quedó una cifra incómoda. Los dos grandes sectores que respaldaron a Martínez compitieron por separado en la elección de representantes nacionales del Comité Central: Esperanza Socialista consiguió 3.512 votos y Hacer Frente 2.073, es decir, 5.585 en conjunto, frente a los 4.353 obtenidos por la lista de Martínez para la Directiva Nacional.

Se trata de papeletas distintas y sus resultados no son directamente homologables, por lo que esa diferencia no puede interpretarse como una fuga automática de votos. Sí dejó abierta dentro del sector derrotado la pregunta sobre por qué la capacidad electoral mostrada por esos grupos en la elección paralela no se tradujo en un respaldo equivalente a la candidatura presidencial.

La dupla Yeomans-Ibáñez

Del otro lado del tablero aparecen los dos ganadores más claros: Gael Yeomans y Diego Ibáñez.

La nueva presidenta articuló su sector con De Cordillera a Mar, espacio encabezado por Ibáñez. La alianza consiguió las dos principales victorias de la jornada: ganó la Directiva Nacional y obtuvo el primer lugar en la elección de representantes nacionales del Comité Central.

Ibáñez, además, quedó elegido como representante regional de Valparaíso en el nuevo Comité Central.

Yeomans llega con una base de poder propia. Es jefa de bancada y su recorrido político se construyó por una vía distinta al autonomismo de Boric y Winter: provino de Izquierda Libertaria y en 2019 se convirtió en la primera presidenta de Convergencia Social tras imponerse a una candidatura respaldada entonces por el sector de Boric.

Ese mismo año, durante su conducción, el caso del entonces diputado por la firma del acuerdo constitucional del 15 de noviembre llegó al Tribunal Supremo de la colectividad.

Nada de eso convierte su triunfo actual en una revancha contra Boric. Yeomans no construyó su candidatura en clave antiboricista y el expresidente la felicitó públicamente después del resultado.

La consecuencia para el reparto de poder es más concreta: la presidencia del FA quedará ahora en manos de una dirigente que no pertenece al sector que ocupaba ese cargo y que llega respaldada por una alianza política propia.

Boric: perdió su sector, no una candidatura propia

La pérdida de la presidencia por parte de DLP hace inevitable mirar a Gabriel Boric, pero atribuirle personalmente la derrota exige una prevención.

Boric comparte espacio interno con Martínez, pero durante la campaña optó públicamente por la prescindencia. Se reunió con ambas candidaturas y evitó entregar un respaldo público a alguna de ellas.

Fuentes conocedoras de la interna consultadas por El Mostrador sostienen que esa distancia se mantuvo también puertas adentro y que el expresidente no intervino para inclinar la competencia en favor de Martínez.

Por eso, resulta más preciso afirmar que perdió el sector históricamente ligado a Boric que presentar el resultado como una derrota electoral personal del exmandatario.

El efecto sobre su posición, de todos modos, existe. Hasta ahora la presidencia estaba ocupada por una dirigente de su mismo espacio. A partir del cambio de mando deberá relacionarse con una presidenta que dispone de una trayectoria y una alianza propias.

Nadie quedó en condiciones de mandar solo

Ese es finalmente el nuevo mapa.

Yeomans e Ibáñez avanzan y ocupan la primera posición. DLP pierde la presidencia y deja de encabezar la medición nacional que había ganado en 2024. Martínez pierde la presidencia, pero permanece como secretaria general. Boric conserva influencia, aunque su sector ya no encabeza el partido.

Tampoco desaparecen figuras del campo derrotado. Jaime Bassa fue la primera mayoría individual entre los representantes nacionales del Comité Central, con 594 votos, una señal de que el mundo que respaldó a Martínez conserva liderazgos con peso propio.

Y, al menos entre los 36 representantes nacionales, Yeomans tampoco obtuvo mayoría propia: Unidad para Avanzar y Esperanza Socialista quedaron empatadas con 13 escaños cada una, mientras Hacer Frente obtuvo siete y En Tierra Firme tres.

La composición completa del Comité Central es más compleja. El órgano tiene 107 integrantes, pero los boletines oficiales no distribuyen a todos ellos según su tendencia interna, por lo que no es posible establecer a partir de esos documentos que algún sector controle por sí solo el organismo.

Eso convierte las próximas definiciones —alianzas, candidaturas y estrategia opositora frente al gobierno de José Antonio Kast— en la verdadera prueba del nuevo reparto de poder.

La elección, por tanto, no sustituyó una hegemonía por otra. Yeomans ganó la presidencia y su alianza quedó primera en la principal medición nacional del Comité Central, pero Martínez conserva la Secretaría General y la distribución de fuerzas obliga a construir acuerdos.

El FA cambió de presidenta. El cambio político de fondo es otro: cambió quién necesita a quién para mandar.