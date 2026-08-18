Reforma de seguridad llega al Senado y emergencia climática golpea al norte

Kast ingresa reforma de seguridad con estado de excepción de 120 días

El Gobierno ingresó al Senado la reforma constitucional de seguridad que crea un nuevo estado de excepción por hasta 120 días. El Presidente podrá prorrogarlo por otro periodo igual y necesitará el acuerdo del Congreso para extensiones posteriores. La medida permite restringir la libertad personal, la locomoción, la reunión y la asociación, además de interceptar comunicaciones y requisar bienes. El proyecto también habilita inhabilidades para condenados por crimen organizado o terrorismo, cuyos alcances deberán ser regulados mediante una ley de quorum calificado.

Baja segregada deja un fallecido y más de dos mil evacuados en el norte

La baja segregada que afecta al norte dejó un fallecido, más de dos mil evacuados y 244 personas albergadas. Cerca de 18 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico y 40 viviendas presentaban daños menores. El riesgo de activación de quebradas obligó a trasladar a 540 internos desde el penal de Tocopilla hacia Antofagasta. La Dirección Meteorológica mantiene la alarma por precipitaciones intensas y el Ministerio de Educación suspendió las clases en Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y cinco comunas de Antofagasta. Las autoridades advirtieron que las lluvias continuarán durante este martes, con especial preocupación por Antofagasta.

CFA alerta que la deuda pública superaría el nivel prudente desde 2029

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que existe una alta probabilidad de que la deuda pública supere desde 2029 el nivel prudente equivalente al 45 % del producto interno bruto. Para cumplir la meta fiscal de 2026, el organismo señaló que el Gobierno debe materializar ajustes de gasto todavía pendientes y adoptar medidas capaces de absorber nuevas presiones durante el segundo semestre. El CFA también llamó a no financiar gastos permanentes con los mayores ingresos provenientes de la minería, porque una parte importante de esa recaudación podría ser transitoria.

Caso Sartor: tribunal define cautelares para Clark y los hermanos Larraín Mery

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago comunicará este martes su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas en el caso Sartor. La Fiscalía pidió prisión preventiva para cinco de los 11 imputados, entre ellos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. También deberá resolver la petición de arresto domiciliario total para Juan Carlos Jorquera. La decisión llega después de 14 jornadas de formalización por delitos como administración desleal, entrega de información falsa, estafa, apropiación indebida y lavado de activos. [*]

Steinert se resta de comisión y pierde fuerza acusación constitucional

La exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert se excusó, por motivos personales, de asistir a la comisión investigadora de la Cámara que revisa su gestión. La ausencia obligó a suspender la sesión, pero la instancia enviará un cuestionario al Presidente José Antonio Kast y citará a funcionarios del Gobierno y de la Policía de Investigaciones. El diputado Raúl Leiva, presidente de la comisión, bajó las expectativas de una acusación constitucional contra Steinert y dijo que no corresponde impulsar un libelo sin antecedentes suficientes. El plazo vence este miércoles.

Fracasa el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y crece la tensión por Ormuz

El memorando firmado por Estados Unidos e Irán para intentar terminar la guerra expiró sin avances después de 60 días. Donald Trump descartó renovar el acuerdo y sostuvo que Teherán no acepta las condiciones exigidas por Washington. La principal disputa sigue concentrada en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el suministro mundial de energía. Trump amplió además sus amenazas a Omán, aliado estadounidense que negocia con Irán un mecanismo para administrar el tráfico marítimo, y advirtió que podría bombardearlo si interfiere en los objetivos de la Casa Blanca.

Trump reduce ejercicios con Corea del Sur y tensiona la alianza con Seúl

Donald Trump ordenó reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur para evitar una señal hostil hacia el régimen de Kim Jong-un. El mandatario estadounidense defendió su relación con el líder norcoreano y criticó el costo de las maniobras, además de reprochar a Seúl su negativa a apoyar la guerra contra Irán. El Gobierno surcoreano respondió que los ejercicios Escudo Libertad Ulchi continuarán según lo programado hasta el 27 de agosto. La decisión se conoce después de un nuevo lanzamiento de un misil balístico norcoreano.

Palestino golea a Huachipato y escala al cuarto lugar

Palestino remontó y goleó por cinco a uno a Huachipato en el estadio Municipal de La Cisterna, resultado que le permitió ascender al cuarto lugar de la Liga de Primera. El equipo acerero abrió la cuenta mediante Lionel Altamirano, pero Sebastián Gallegos igualó antes del descanso. Ronnie Fernández, Ian Alegría, Francisco Montes y Gonzalo Tapia completaron la goleada durante el segundo tiempo. Huachipato acumuló siete partidos sin ganar, quedó undécimo y a siete puntos de la zona de descenso, aumentando la presión sobre su entrenador, Jaime García.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.