Ímpetu de “Carmen” e intensidad de Prokofiev llegan a Gran Sala con “Appassionato”

La pasión, el dramatismo y la intensidad de dos grandes obras marcarán el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá el viernes 21 y sábado 22 de agosto a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Bajo el título de “Appassionato”, el programa contará con la dirección del destacado maestro chileno Rodolfo Fischer, quien ha desarrollado una importante carrera internacional.

Licenciado con honores por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, continuó sus estudios en Nueva York con Richard Goode y posteriormente en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, donde estudió dirección orquestal con Otto-Werner Müller.

Ha trabajado con orquestas como la Sinfónica Estatal de São Paulo, la Filarmónica de Buenos Aires, la Sinfónica Nacional de Bogotá, la Filarmónica de Copenhague, la Basler Sinfonieorchester, la Luzerner Sinfonieorchester y la Auckland Philharmonia, entre otras.

Desde 2020 es director artístico de la Orquesta de Cámara de Valdivia, donde ha impulsado iniciativas vinculadas a la creación, formación y descentralización musical, dividiendo actualmente su actividad entre la labor con esa orquesta y la enseñanza de dirección orquestal en la Musik-Akademie de Basilea, Suiza.

El concierto partirá con una creación del ruso Rodion Shchedrin, quien tomó fragmentos de la célebre ópera Carmen, del francés Georges Bizet, para transformarlos en Carmen Suite, una nueva obra concebida originalmente para ballet.

Estrenada en 1967 en el Teatro Bolshói de Moscú, fue creada a partir de una colaboración con el coreógrafo cubano Alberto Alonso, en respuesta al interés manifestado por la primera bailarina del Bolshói y esposa de Shchedrin, Maya Plisétskaya, quien quería interpretar a Carmen en una nueva coreografía.

El compositor reorganizó y adaptó la música de Bizet, dándole nuevas sonoridades, sin perder los temas y personajes que hicieron de esta ópera una de las más populares de todos los tiempos. Así, la suite recorre algunos de los momentos más emblemáticos de Carmen, como la Habanera y Torero, pero los aborda desde una perspectiva renovada.

Fischer explica que Shchedrin “hizo una especie de deconstrucción de la obra y sacó todos los instrumentos de viento, y con eso incluyó a los cantantes también, dejando básicamente a la cuerda con la percusión. Esa recomposición es lo que le da un toque muy de siglo XX”.

En tanto, la segunda parte del concierto contempla la Sinfonía n.º 5 en si bemol mayor, op. 100, de Sergei Prokofiev, una de las obras más conocidas del compositor. Compuesta durante el verano de 1944, fue estrenada en Moscú en enero del año siguiente, con el propio compositor en la dirección. La obra pertenece a un periodo especialmente significativo de su carrera, en el que su música alcanzó una creciente difusión internacional. La obra se caracteriza por contrastes entre pasajes de gran fuerza, dinamismo y momentos de lirismo, con cuatro movimientos que combinan tensión, solemnidad, ironía y vitalidad.

“Diría que pasa por varias facetas”, señala el director, y describe la obra: “El primer movimiento, una especie de montaña gigante, con muchísima información de todo tipo. Luego viene un momento que definiría como un scherzo sarcástico, que es quizá el movimiento más conocido de la Sinfonía. Después, el tercer movimiento lento, muy trágico, de mucha profundidad, de movimiento lento. Y el cuarto, que es el más complejo, porque tiene algo de triunfalista, pero al mismo tiempo, después, esa misma energía empieza a descontrolarse”.

La Camerata Vocal Universidad de Chile en “Arrullo”

Junto con “Appassionato”, el CEAC presentará un nuevo concierto de Arrullo, iniciativa impulsada por el Área de Educación y Mediación en colaboración con la JUNJI, donde propone un espacio íntimo en torno a las canciones de cuna, la voz y la escucha.

Así, en paralelo a la programación de la Orquesta Sinfónica, este concierto ofrecido por la Camerata Vocal Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, invita a vivir una experiencia musical especialmente pensada para las primeras infancias, el sábado 22 de agosto a las 12:00 y 17:00 horas, en la Sala Sinfónico Coral Domingo Santa Cruz.

La presentación contará con las voces solistas de la soprano Camila Guggiana y las mezzosopranos María Fernanda Carter y Elena Pérez. Además, participarán los músicos invitados Juan Ángel Muñoz en violonchelo y Eugenio González en guitarra, con arreglos musicales de Moisés Mendoza.

Pensado especialmente para bebés y niños pequeños acompañados por sus familias, Arrullo propone un espacio de escucha cercano y acogedor, en el que la disposición circular de los intérpretes permite al público ubicarse alrededor del conjunto y experimentar la música desde una perspectiva diferente.

El programa reúne canciones de cuna y piezas tradicionales de distintas procedencias, entre ellas ¿Quién te enseñó pececito?, Los pollitos dicen, Arrorró, mi niño, A la nanita nana, Duérmete, mi amor, Pinocho y Estrellita, ¿dónde estás? La experiencia incorpora además improvisaciones vocales sobre un cuenco de cuarzo en sol.

La iniciativa surgió en el marco de la Mesa Regional de Educación Artística y, a partir del trabajo conjunto con JUNJI, identificó la necesidad de fortalecer nuevamente el canto en los espacios educativos.

“Ya llevamos tres años realizando este programa, el cual viene a potenciar el uso de la voz para estados de calma y de contención”, explica Amelia Ibáñez, encargada de Educación y Mediación del CEAC.

El proyecto contempla distintas instancias de trabajo con educadoras y asistentes de la educación, incluyendo ejercicios de escucha, vocalización y canto. Posteriormente, la Camerata Vocal Universidad de Chile visita los jardines infantiles para interpretar canciones de cuna junto a las comunidades educativas, especialmente durante el momento previo a la siesta. “Es realmente muy conmovedor ver cómo los bebés reaccionan ante la música y ante el canto”, señala la encargada de educación y mediación.

El proceso culmina con el concierto abierto al público, concebido como un espacio de cercanía y descanso compartido. “Es una experiencia súper cariñosa, como si la música estuviera haciéndote cariño”, añade Ibáñez.

Agosto cierra con música y danza

Tras estos conciertos, la temporada del CEAC continúa con música y danza contemporánea. Por una parte, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá el concierto “Americana 250”, un programa con obras de Santa Cruz, Bernstein y Gershwin, bajo la dirección del maestro australiano Vladimir Fanshil y la participación del pianista estadounidense Norman Krieger.

Asimismo, el Ballet Nacional presentará su tercer ciclo del año con Voces, del coréografo inglés Ishan Rustem, en la reposición de Laura Fernández, la que tendrá cinco funciones a partir del viernes 28 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre.

Las entradas para todas las actividades del CEAC se encuentran disponibles a través de www.ceacuchile.ticketplus.cl, además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural.