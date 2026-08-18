Kast reivindica libertad de prensa y rechaza ser iliberal tras polémica por estudios de pluralismo

El Presidente José Antonio Kast abordó su relación con la prensa durante la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social, realizada en Vitacura.

Durante cerca de 20 minutos, el Mandatario expuso ante representantes y trabajadores de los medios de comunicación. En su intervención también buscó despejar algunas de las dudas sobre el vínculo entre su administración y la prensa.

“Nosotros tenemos un compromiso, yo tengo un compromiso irrestricto con la libertad de expresión, con el ejercicio libre del periodismo, porque la democracia sin prensa libre no es democracia”, aseveró. Sus declaraciones se producen la misma semana en que se conoció que su Gobierno puso fin al convenio que financiaba estudios sobre pluralismo en los medios.

Kast también descartó que su administración pueda ser calificada como un gobierno iliberal, concepto utilizado para describir a gobiernos que llegan al poder mediante mecanismos de la democracia liberal, pero que desde el Ejecutivo debilitan libertades individuales, contrapesos institucionales o derechos públicos.

“Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que uno o yo podría ser el representante de un gobierno iliberal. Y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas”, afirmó.

“Y uno podría decir, bueno, ¿en algún momento quien habla no ha respetado los resultados electorales, lo que ha dicho la ciudadanía en un ejercicio democrático? No. La mía fue la tercera, la tercera fue la vencida. Y en la que me tocó llegar segundo, fui el primero en llamar al presidente al encargado, al presidente de la República, para decir que nos encontráramos y que le ofrecía toda la ayuda dentro que él estimara necesario”, esgrimió.

Kast sostuvo que los hechos demostrarían su compromiso con la democracia y la libertad de prensa. “¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado, que ha abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No. ¿Acaso es censurado algún medio de comunicación diciendo este medio de comunicación no puede entrar? No, en la medida que sea acreditado (…) lo importante son los hechos”, agregó.

En esa línea, aseguró que su administración no obstaculizará el trabajo de la prensa y reconoció el rol fiscalizador de los medios sobre el poder.

“Nuestro gobierno nunca será un obstáculo para los medios de comunicación, sino un garante para su libre desarrollo. Escrutar el poder es parte de la función del periodismo y al menos en nuestra administración ustedes encontrarán siempre la voluntad de responder, de enfrentar las preguntas y críticas de los medios, por más incómodas estas puedan ser”.

Además de rechazar la caracterización de su gobierno como iliberal, el Presidente apuntó directamente a los “famosos trolls” y condenó el hostigamiento digital contra periodistas y actores políticos.

“Condeno y he condenado siempre y sin matices el amedrentamiento o el hostigamiento digital bajo forma de funas contra quienes ejercen el oficio del periodismo en los medios de comunicación y también en la política. No es la manera y es casi instantáneo. Uno dice algo y aparecen los famosos trolls. Para uno y otro lado los condeno, y lo hice durante la campaña”, sostuvo.

Finalmente, Kast cuestionó a quienes utilizan las redes sociales para interpretar o defender sus posiciones mediante ataques a terceros.

“En cualquier actividad pública le digo, miren, si alguien de aquí utiliza mal una herramienta digital vamos a perder más votos de los que ustedes piensan que van a ganar porque algunos se creen muy valientes en las redes sociales y usan vocabulario, estilo, que al final termina haciendo más daño que bien. Cuando uno está en un cargo de responsabilidad y ve que algunos tratan de interpretar lo que uno quiere decir de mala manera, hacen más daño del que se imagina”, finalizó el Mandatario.