Destacan la obra de Antonio Quintana en el Día Mundial de la Fotografía

Una serie de actividades realiza la Universidad de Chile en el marco del Día Mundial de la Fotografía, que se conmemora este miércoles.

La fecha se celebra cada 19 de agosto, día que recuerda el anuncio público en París, en 1839, del procedimiento del daguerrotipo desarrollado por Louis Daguerre.

Las actividades incluyen exposiciones, cine y eventos de mediación durante el mes de agosto.

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Muestra de Quintana

Actualmente es posible visitar “Rostro de Chile”, exposición que reúne trabajos del reconocido fotógrafo nacional Antonio Quintana, señalado como “el padre de la fotografía social en Chile”, en Plataforma Cultural (Avenida Grecia 3401, Ñuñoa), donde estará abierta hasta el jueves.

Las manos son un punto focal recurrente para el ojo y la cámara de Quintana (1904-1972). Fotografías como “Vendimia”, “Araucana hilando”, “La copa de la chupalla” y “El campesino joven” dan cuenta de ello. También da cuenta de ello, y quizás sea la más conocida, la fotografía “Manos de trabajador pampino”, registrada en la Oficina Salitrera Victoria, en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

Reconocido como uno de los fotógrafos más relevantes del siglo XX, Quintana estuvo detrás de la organización de “Rostro de Chile”, una gesta visual sin precedentes que logró desplegar la fotografía por el territorio chileno retratando la identidad de sus habitantes. Impulsada por la Universidad de Chile y asumida por su Laboratorio de Fotografía y Microfilm, se trató de un proyecto que vino a conmemorar los 150 años de la independencia del país, componiendo una imagen de Chile de norte a sur capturada a través de las cámaras de funcionarios fotógrafos.

La exposición fue inaugurada en octubre de 1960 en Casa Central y posteriormente itineró por países como Japón, Brasil, Suecia y Hungría.

La selección es un ejercicio de memoria que es también una puesta en valor que rinde homenaje al maestro Quintana y a sus compañeros Roberto Montandón y Domingo Ulloa.

Esta muestra, cuyo conjunto de negativos fotográficos fue declarado Monumento Histórico, se exhibe desde junio gracias al trabajo colaborativo de la Plataforma Cultural, el Archivo Central Andrés Bello y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile.

Otras actividades

Taller de foto fanzine: El miércoles 19 de agosto, hasta las 16:00 horas, se podrá asistir al Zócalo de Plataforma Cultural, ubicada en el Campus Juan Gómez Millas (Avenida Grecia 3401, Ñuñoa), para ser parte del taller permanente de foto fanzine impartido por Thamara Ramírez. Con entrada liberada y sin inscripción previa, se trata de una mediación artística que invita a intervenir imágenes de “Rostro de Chile” por medio de collage y fotomontaje. La actividad se extenderá hasta las 16 horas.

Proyección de “La ciudad de los fotógrafos”: El martes 25 de agosto, a las 18 horas, se proyectará en el Ágora del espacio cultural el documental “La ciudad de los fotógrafos”, del director Sebastián Moreno, quien participará en un conversatorio posterior a la función con los visitantes. La pieza audiovisual, estrenada en 2006, retrata a un grupo de fotógrafos durante los años de la dictadura cívico-militar y el valor testimonial de sus registros, que se convirtieron en respaldo de los testimonios de las víctimas.

Inauguración de exposición: Con curaduría de Sebastián Moreno Mardones y textos de Nadia Prado, la exposición “La ciudad de Pepe Moreno. Poética cotidiana contra la prisa” reúne 38 fotografías de José “Pepe” Moreno Fabbri (La Paz, 1944–Valparaíso, 2024), quien fuera fotógrafo, archivero y funcionario de la Universidad de Chile durante más de tres décadas.

Las fotografías fueron tomadas entre 1976 y 1987 en el centro de Santiago y sus alrededores. Tomadas con una Rolleiflex, conforman un registro fragmentario de las calles y la vida cotidiana en dictadura. Se trata de un ejercicio en el que Santiago se reconstruye a partir de vitrinas, ferias, pasajes y esquinas, haciendo del Barrio Franklin, la calle San Diego, los Caracoles de Providencia, la Estación Mapocho y el Parque Forestal los escenarios predilectos de un momento fundamental de la vida nacional, pero mostrados en clave de lo cotidiano. Asimismo, destacan escenas menos visibles, como los cuerpos del PEM y el POJH, programas de la dictadura cívico-militar, así como la visita de Juan Pablo II o los rostros anónimos de transeúntes captados a media distancia.

Su inauguración será el próximo jueves 27 de agosto, a las 12:30 horas, en una jornada de apertura de exposiciones en Plataforma Cultural: “La ciudad de Pepe Moreno. Poética cotidiana contra la prisa” y “Prácticas de Encuentro. Mediación, afecto y comunidad en el MAPA”, del Museo de Arte Popular Americano (MAPA).