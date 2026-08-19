Santiago Escobar, experto en Defensa: “Cerrar barrios y concentrar autoridad no tiene efecto”

El abogado y especialista en Defensa y Seguridad Santiago Escobar cuestionó parte de los cambios constitucionales incluidos en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo del Gobierno, particularmente las herramientas destinadas a intervenir sectores considerados críticos y concentrar atribuciones para enfrentar la delincuencia.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Escobar calificó este enfoque como “otra de las aberraciones con las cuales se trata de combatir el crimen organizado y la delincuencia violenta” y puso en duda que restringir derechos mediante mecanismos constitucionales tenga resultados operativos.

“Si tú tienes posibilidad de cerrar barrios, inhibir constitucionalmente los derechos de las personas, y luego tienes una concentración de autoridad, operativamente eso no tiene ningún efecto, excepto ser una medida intrusiva respecto a la vida social y civil de las personas, pero no te garantiza absolutamente nada”, afirmó.

El especialista sostuvo que las instituciones ya disponen de herramientas para realizar intervenciones territoriales cuando sean necesarias, por lo que cuestionó que para ese objetivo se requieran nuevos estados de excepción.

“Operativamente están hoy día los medios para cerrar barrios, para hacer despliegues operativos, entonces no necesitamos estados de excepción constitucional”, señaló.

Para Escobar, el problema de fondo es que combatir el crimen organizado requiere intervenir primero la estructura económica que permite su funcionamiento, en lugar de concentrarse principalmente en sus manifestaciones territoriales y violentas.

“El crimen organizado es esencialmente un negocio, es una institución que opera con instrumentos tan inofensivos como los controles bancarios, como la investigación de dónde están los lavados de activos, etc., y luego tiene componentes violentos”, explicó.

Desde esa perspectiva, insistió en que “cerrar barrios completos para hacer eso es operar sobre los efectos y no sobre las causas de la comisión de delito”.

El experto apuntó especialmente a una falencia que, a su juicio, Chile mantiene en materia de inteligencia destinada a perseguir el funcionamiento financiero de las organizaciones criminales.

“La línea correcta es la instalación de inteligencia primero para desactivar el negocio. Inteligencia económica. El país no tiene inteligencia económica”, sostuvo.

A ello agregó un segundo problema relacionado con las capacidades policiales disponibles para intervenir en aquellos territorios donde se encuentran asentadas organizaciones criminales.

“En segundo lugar, no tenemos policías que hagan investigación y operación policial de cuerpo para combatir en esos barrios complejos”, afirmó.

Escobar también cuestionó que la respuesta pueda articularse fundamentalmente mediante una mayor concentración de decisiones en el Ejecutivo.

“Lo que pretende La Moneda, el Presidente, es que el centralismo político va a manejar todo eso. Imposible”, concluyó.