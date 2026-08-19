Edificio emblemático de Plaza Italia se convierte en escenario de una muestra internacional de video

Quienes transiten por Plaza Italia durante la noche del próximo 4 de septiembre se encontrarán con una escena poco habitual: desde el octavo piso del edificio ubicado en Merced 22, obras de videoarte serán proyectadas en el interior de Galería La Fuerza hacia sus ventanales, haciéndose visibles desde la calle.

Se trata de Video Panorámica, una muestra internacional de videoarte organizada por los artistas Mijal Melnick y Felipe Ulloa, que propone invertir la lógica habitual de la galería: en lugar de exhibir las obras únicamente para un público interior, estas se proyectarán hacia el exterior para encontrarse directamente con quienes estén atravesando la plaza.

A través de una proyección trasera sobre un ventanal continuo de 12 metros, las imágenes se extenderán más allá de la galería hacia el espacio público. El sonido, en tanto, permanecerá al interior, generando dos formas distintas de aproximarse a las obras: desde la galería y desde la propia plaza.

“No queremos llevar gente a ver videoarte. Queremos que el videoarte se cruce con gente que nunca iría a buscarlo. Sentíamos que estaba desapareciendo de la conversación y de la atención. Entonces pensamos que, si la gente ya no iba a buscarlo, había que ponerlo en un lugar donde fuera difícil ignorarlo. Por eso Plaza Italia. ¿Qué pasa cuando un video consigue detenerte sin que hayas ido a buscarlo? Que después de verlo quede algo dando vueltas. Una pregunta, una conversación. Mejor aún si es una discusión”, comenta Mijal Melnick, una de las curadoras de Video Panorámica.

La ubicación es parte central de la propuesta. Situada frente a Plaza Italia, uno de los espacios públicos con mayor carga política de Santiago, Galería La Fuerza busca convertir su ventanal en un umbral entre el interior y la ciudad, llevando las obras más allá de los límites tradicionales de una sala de exhibición.

Artistas chilenos e internacionales

Video Panorámica reúne a artistas de Chile y el extranjero que trabajan con la imagen en movimiento desde distintos contextos y prácticas. Entre los artistas confirmados se encuentran Harun Farocki (DE), Francis Alÿs (MX), Niles Atallah (US–CL), Carlos Flores (CL), Iván Navarro, (CL), Yoshua Okón (MX), Claudia Aravena (CL), Carlos Amorales (MX), Patricia Domínguez (CL), Pilar Quinteros (CL), Felipe Ulloa (CL) y Mijal Melnick (CL), entre otros.

El encuentro contará además con colaboraciones de FluxusMuseum (UK), Videodrome (COL) y Residencia Coordenadas (ARG), ampliando el diálogo entre la escena local y distintas prácticas vinculadas al videoarte a nivel internacional.

La iniciativa será gratuita y autogestionada y se desarrollará durante una única noche, con una proyección continua de video entre las 19:00 y las 22:00 horas.

Video Panorámica Viernes 4 de septiembre de 2026 19:00 a 22:00 horas Galería La Fuerza – Merced 22, Santiago Entrada gratuita Una sola noche