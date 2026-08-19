GOPE rescata a dos personas aisladas por sistema frontal en Iquique: una tiene 80 años

Carabineros concretó durante la noche del martes el rescate de dos personas, una de ellas de cerca de 80 años, que habían quedado aisladas en el sector de Marinero Desconocido, en Iquique, producto de la emergencia climática que afecta a la Región de Tarapacá.

Tras confirmarse la situación, la Prefectura de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) desplegó un operativo de búsqueda y rescate en la zona, con apoyo de personal de la Armada.

Las condiciones del terreno dificultaron las labores. La remoción de tierra provocada por las precipitaciones y el estado de las vías complicaron el acceso de los equipos hasta el punto donde se encontraban las personas.

Luego de un extenso trabajo, cerca de las 23:00 horas, personal especializado logró dar con ambos afectados y trasladarlos hasta una zona segura. Según informaron los equipos de emergencia, los dos se encontraban en buenas condiciones de salud.

El general Adrián Andrades, jefe de Zona Tarapacá de Carabineros, explicó las dificultades que enfrentaron durante el procedimiento.

“Inmediatamente nos activamos con el GOPE y con apoyo de la Armada. Fue un rescate complejo, había mucha remoción de tierra para llegar donde se encontraban y poder extraerlos hacia una zona segura”, señaló.

Una de las personas rescatadas tiene cerca de 80 años, factor que añadió complejidad al despliegue debido a su mayor vulnerabilidad ante las condiciones generadas por el sistema frontal.

Una vez concretado el rescate, personal del SAMU llegó hasta el lugar y evaluó el estado de salud de ambos afectados. Tras constatar que se encontraban en buenas condiciones, las dos personas pudieron reunirse con sus familias.

El procedimiento se desarrolló en medio de la alerta roja declarada para la provincia de Iquique y la comuna de Huara debido al evento meteorológico que afecta al norte del país.

Las intensas precipitaciones y el riesgo de aluviones llevaron a ordenar evacuaciones preventivas en distintos puntos de Iquique. Entre las zonas alcanzadas por estas medidas se encuentran ZOFRI, Barrio Industrial y Marinero Desconocido, ante el peligro generado por las condiciones meteorológicas.