Publicidad
GOPE rescata a dos personas aisladas por sistema frontal en Iquique: una tiene 80 años PAÍS El Mostrador

GOPE rescata a dos personas aisladas por sistema frontal en Iquique: una tiene 80 años

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La remoción de tierra dificultó el acceso hasta el sector Marinero Desconocido, donde las dos personas permanecían aisladas. El operativo del GOPE contó con apoyo de la Armada y ambos afectados fueron encontrados en buenas condiciones de salud.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Carabineros rescató cerca de las 23:00 horas del martes a dos personas, una de ellas de unos 80 años, que quedaron aisladas en Marinero Desconocido por la emergencia climática en Iquique. El GOPE, apoyado por la Armada, debió enfrentar una importante remoción de tierra para llegar al lugar. Ambos fueron atendidos por el SAMU y posteriormente se reunieron con sus familias.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

Carabineros concretó durante la noche del martes el rescate de dos personas, una de ellas de cerca de 80 años, que habían quedado aisladas en el sector de Marinero Desconocido, en Iquique, producto de la emergencia climática que afecta a la Región de Tarapacá.

Tras confirmarse la situación, la Prefectura de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) desplegó un operativo de búsqueda y rescate en la zona, con apoyo de personal de la Armada.

Las condiciones del terreno dificultaron las labores. La remoción de tierra provocada por las precipitaciones y el estado de las vías complicaron el acceso de los equipos hasta el punto donde se encontraban las personas.

Luego de un extenso trabajo, cerca de las 23:00 horas, personal especializado logró dar con ambos afectados y trasladarlos hasta una zona segura. Según informaron los equipos de emergencia, los dos se encontraban en buenas condiciones de salud.

También te puede interesar:
Kast viaja al norte tras decretar estado de catástrofe en Tocopilla
Kast viaja al norte tras decretar estado de catástrofe en Tocopilla
Presidente Kast decreta estado de catástrofe en Tocopilla por daños del sistema frontal
Presidente Kast decreta estado de catástrofe en Tocopilla por daños del sistema frontal
Aluvión en Tocopilla: qué hacer en caso de una emergencia y cómo protegerse
Aluvión en Tocopilla: qué hacer en caso de una emergencia y cómo protegerse
Aluvión enciende alarmas en Tocopilla: evacúan a 2 mil personas por activación de quebradas
Aluvión enciende alarmas en Tocopilla: evacúan a 2 mil personas por activación de quebradas

El general Adrián Andrades, jefe de Zona Tarapacá de Carabineros, explicó las dificultades que enfrentaron durante el procedimiento.

“Inmediatamente nos activamos con el GOPE y con apoyo de la Armada. Fue un rescate complejo, había mucha remoción de tierra para llegar donde se encontraban y poder extraerlos hacia una zona segura”, señaló.

Una de las personas rescatadas tiene cerca de 80 años, factor que añadió complejidad al despliegue debido a su mayor vulnerabilidad ante las condiciones generadas por el sistema frontal.

Una vez concretado el rescate, personal del SAMU llegó hasta el lugar y evaluó el estado de salud de ambos afectados. Tras constatar que se encontraban en buenas condiciones, las dos personas pudieron reunirse con sus familias.

El procedimiento se desarrolló en medio de la alerta roja declarada para la provincia de Iquique y la comuna de Huara debido al evento meteorológico que afecta al norte del país.

Las intensas precipitaciones y el riesgo de aluviones llevaron a ordenar evacuaciones preventivas en distintos puntos de Iquique. Entre las zonas alcanzadas por estas medidas se encuentran ZOFRI, Barrio Industrial y Marinero Desconocido, ante el peligro generado por las condiciones meteorológicas.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad